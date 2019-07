Tévhitek az ételmérgezésről

Tévhit: Gyakran a majonéz okozza a gyomorrontást.

Valóság: Nem a majonéz okozza a gyomorrontást, hanem a baktériumok. Ezek a kórokozók legjobban a fehérjetartalmú ételekben szaporodnak el, a 4-60 Celsiusfokos hőtartományban.

A kereskedelemben kapható majonéz biztonságos. Viszont nagyobb a kockázat, ha ételekbe, például tésztába, salátákba keverik. Ezek is biztonságosak lehetnek, ha 4 Celsiusfok alatt tárolják őket.

Tévhit: A főzés előtti kézmosás megfelelő tisztaságot biztosít.

Valóság: Gyakran és alaposan kell kezet mosni, az ételek érintése előtt, valamint a mosdó használata, pelenkázás és állatok simogatása után is.

A kézmosáshoz meleg, szappanos vizet, tiszta papírtörülközőt használjunk, és legalább húsz másodpercig dörzsöljük az ujjaink közét, a körmök alját és a csuklót is. Tévhit: A hőkezelt tojás biztonságos. Valóság: A tükörtojás nem tekinthető biztonságos ételnek. A megfelelő elkészítés feltétele, hogy megfordítsuk a sülő tojást, hogy a fehérje teljesen átsüljön, és a sárgája is kezdjen zselésedni. Tévhit: Biztonságos ugyanabból az edényből enni.

Valóság: A nyers hús és más ételek is tartalmaznak olyan baktériumokat, amelyek megfertőzhetik a többi ételt. Használjunk több edényt, deszkát és tányért a húsoknak és az egyéb termékeknek, vagy alaposan mossuk meg őket. A főtt hús tiszta tálra kerüljön, ne arra, amin főzés előtt volt. A munkafelület és a szivacsok is legyenek tiszták, hogy elkerüljük az ételek szennyeződését.

Tévhit: A lehűtött étel hőmérséklete megfelelő a tároláshoz.

Valóság: A baktériumok képesek bármilyen hőmérsékleten a szaporodásra 4–60 Celsius-fok között. Melegben és szabadban különösen nehéz feladat, hogy az ételeket 4 Celsius-fok alatt tartsuk. Ha szabadban étkezünk, érdemes a húsokat külön hűtőládában tárolni, hogy elkerüljük a fertőződést. Pakoljuk tele a hűtőládát jéggel, tegyük hűvös helyre, és csak akkor nyissuk ki, ha feldolgozzuk a húst. Azitalokat tároljuk külön hűtőládában.

Tévhit: A húsról ránézésre és tapintással meg lehet állapítani, hogy megfőtte.

Valóság: Még a legtehetségesebb szakács sem tudja megmondani, hogy milyen meleg a hús. Ezért használunk húshőmérőt. Tilos a húsokat félig megsütni, és utána roston befejezni az elkészítésüket, ez elősegíti a baktériumok szaporodását.

Tévhit: Az étel több mint két órán át levegőn hagyható.

Valóság: A baktériumok gyorsan szaporodnak 4–60 Celsiusfok között. Amit két órára kint felejtettünk, azt dobjuk ki. 30 fok felett már egy óra után dobjuk ki az ételeket.

Tévhit: A romlott étel büdös és rosszul néz ki.

Valóság: Legtöbbször megállapítható az ételről, hogy romlott, ha megszagoljuk, vagy jól megnézzük. De nem mindig.

Tévhit: A zöldség tiszta, ha a boltban vizet spriccelnek rá.

Valóság: A víztől a zöldség és gyümölcs frissebbnek látszik, de ez nem tekinthető alapos tisztításnak. Hideg folyóvízben (szappan nélkül) kell az ilyen terményeket megmosni, és lehetőleg puha kefével át is kell dörzsölni őket, vagy beáztatni, hogy minden baktériumot eltávolítsunk. A vastag héjú gyümölcsök (pl. a banán) nem igényelnek mosást, csak ha késsel vágjuk. A kés bejuttatja a kórokozókat a héjról a gyümölcs belsejébe. Ez azt jelenti, hogy a dinnyét is meg kell mosni fogyasztás előtt.