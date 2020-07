Szlovákiai kutatók az Alzheimer-kór ellen – Túl a vakcina klinikai vizsgálatainak második szakaszán

Az AADvac1 nevű vakcinánk klinikai vizsgálata 8 európai országban zajlott, és 193, az Alzheimer-kór enyhe formájában szenvedő beteg vett benne részt. Elmondhatom, hogy minden elvárásunk beigazolódott: a szérum biztonságosnak bizonyult, nem volt súlyos mellékhatása, a betegek jól tolerálták. Magas koruk ellenére szervezetükben nagy mennyiségű ellenanyag termelődött a betegséget kiváltó tau protein ellen. Esetükben a kezelés jelentősen lassította a neurodegenerációt, amit az agyi-gerincvelői folyadék és a vér ismert markerei segítségével térképeztünk fel. Azoknál, akiknél a betegség később alakult ki, lényegesen lassabban zajlott a szellemi leépülés és az agy zsugorodása. Eredményeink azt igazolták, hogy a tau protein hatástalanításával – a betegség nagyon korai megjelenése esetében – késleltetni tudjuk a kóros folyamat elindulását, vagy ha már elkezdődött, akkor pedig meg tudjuk állítani a betegség teljes kifejlődését.



Ez azt jelenti, hogy egyetlen adag szérum elég lesz ahhoz, hogy ne alakuljon ki az Alzheimer-kór? Hány embernek lenne rá szüksége Szlovákiában és világszerte?



Fontos hangsúlyozni, hogy a szérum olyan ellenanyagok termelődését indítja el, amelyek védik az idegsejteket a tau protein okozta károsodástól, és képesek ezt a veszélyes anyagot eltávolítani az agyból. Mivel ebben az esetben nem a megelőzésre, hanem a gyógyításra szolgáló szérumról van szó, több adag kell ahhoz, hogy biztosítsuk a szervezetben az ellenanyagok megfelelő szintjét. A klinikai vizsgálat utolsó, 3. szakaszában mérjük majd fel, hogy hozzávetőlegesen hány betegnek lesz rá szüksége. Egyébként világszerte több mint 35 millió, Szlovákiában pedig 70 000 Alzheimerkóros beteg várja ezt a vakcinát.



Hány vállalat dolgozik a világon hasonló szérum kifejlesztésén, és ebben a sorban hol helyezkedik el az Axon Neuroscience?



Több tucat gyógyszeripari vállalatról és biotechnológiai intézményről tudunk, akik azon fáradoznak, hogy minél hamarabb legyen végre ellenszere az Alzheimer-kórnak. Ami a tau protein elleni immunoterapeutikumokat illeti, büszkén mondhatom, hogy társaságunk világviszonylatban is „listavezető”. 30 éve kutatjuk az említett fehérjét. Michal Novák professzor, vállalatunk alapítója, amikor a Cambridge-i MRC molekuláris biológiai laboratóriumban dolgozott, tagja volt annak a kutatógárdának, amely ezt a fehérjét felfedezte. Egyébként szakmai körökben az említett laboratóriumot „Nobej-díj-gyárnak” hívják. Vezető szerepünket az a tény is bizonyítja, hogy a világon elsőként végeztük el a klinikai vizsgálatok második szakaszát.



Akkor már kéznyújtásnyira van az Alzheimer-kór elleni vakcina?



Nem olyan egyszerű ez a folyamat. Hátravan még a tesztelés utolsó szakasza, amikor nagy betegcsoporton kell bebizonyítanunk a terápia hatását, és ha sikeresek leszünk, elő kell készítenünk a szérumot arra, hogy a rászorulók számára hozzáférhető legyen. Rendkívül igényes folyamat ez, és még körülbelül 4-5 év kell hozzá. A kutatás eddigi költségei több mint 250 millió eurót tettek ki, ám a legnagyobb tétel még csak ezután következik.



Gyorsan reagáltak az új koronavírus megjelenésére is: az elsők között kezdtek dolgozni a vakcina fejlesztésén. Hol tartanak most?



Jelenleg a nagy klinikai vizsgálat előkészületei folynak. Most fog kiderülni, hogy szérumunk hatására elegendő ellenanyag termelődik-e, s hogy milyen mértékben tudja hatástalanítani magát a vírust. Kapcsolatban vagyunk több gyógyszerügynökséggel, és ősszel szeretnénk elkezdeni a klinikai vizsgálat első szakaszát. Szakembercsapatunk lelkesen, euforikus hangulatban dolgozik. Vannak bizonyos tapasztalataink a vakcina fejlesztésével és gyártásával, és úgy haladunk, mint az Alzheimer-kór elleni vakcina esetében. Hiszem, hogy a biztonságra és tehetségre épülő egyedülálló koncepciónkkal sikeresek leszünk, és nemcsak az Alzheimer-kórtól, hanem az új koronavírustól is meg tudjuk védeni az embereket.

