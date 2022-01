Szlovákiában minden negyedik ember elhízott

A túlsúlyos és egyéb betegségekben szenvedők a koronavírus-fertőzés tekintetében a legveszélyeztetettebbek közé tartoznak. Aki hajlamos a hízásra, most még nagyobb veszélyben van, hiszen a mozgási lehetőségek is korlátozottak, és könnyen összeszedhetnek más betegségeket is. A téma szakemberei figyelmeztetnek: esetükben nagyobb a társult betegségek kialakulásának, a Covid-19 súlyos lefolyásának és a kezelés korlátozottságának a lehetősége.