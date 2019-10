Sokszor lehet újrakezdeni az életet, de befejezni csak egyszer

Negyven másodpercenként követ el valaki öngyilkosságot a világon. Szlovákiában az elmúlt évben 533-an, vagyis 27-tel többen vetettek véget önkezükkel életüknek, mint 2017-ben. Általában az 50–59 évesek voltak öngyilkosok, de volt köztük négy 15 év alatti gyerek is. Ezt a szomorú eseményt meg lehetne előzni, ha a lelki betegek időben orvoshoz fordulnának, de félnek környezetük reakciójától.

Negyven másodpercenként követ el valaki öngyilkosságot a világon. Szlovákiában az elmúlt évben 533-an, vagyis 27-tel többen vetettek véget önkezükkel életüknek, mint 2017-ben. Általában az 50–59 évesek voltak öngyilkosok, de volt köztük négy 15 év alatti gyerek is. Ezt a szomorú eseményt meg lehetne előzni, ha a lelki betegek időben orvoshoz fordulnának, de félnek környezetük reakciójától.

Nemrég volt a lelki egészség napja, amelynek fő üzenete: az öngyilkosságot el lehet kerülni. „Fokozatosan különféle intézkedéseket léptetünk életbe, amelyek a lelki egészséggel kapcsolatos gondoskodás javítását szolgálják. Rendkívül fontos a lelki egészség nemzeti programja, amely a rendszerjellegű megközelítésen alapszik, és annak gyakorlati szükségleteit tartja szem előtt – mondta Andrea Kalavská egészségügyi miniszter, majd hozzátette: – Intenzíven dolgozunk a standard pszichiátriai diagnosztikai és gyógyászati módszerek kidolgozásán. Már jóváhagytuk a skizofréniában szenvedők, valamint az akut és átmeneti lelki zavarokkal küzdő betegek komplex kezelési szabályait. Specializált pszichiátriai ellátásban a beteg ambulánsan és intézetben is részesülhet. Számolunk a pszichiátriai gondozási és egyéb gondoskodás hálózat bővítésével. Ettől magasabb színvonalú és biztonságosabb egészségügyi ellátást, a kórházak és a specializált utókezelési központok jobb hozzáférhetőségét várjuk.” A statisztikai adatok szerint öngyilkosságban a férfiak vezetnek. Közülük is a legveszélyeztetettebbek a 60 éven felüliek és a 15 évnél fiatalabbak. Szlovákiában a múlt évben az okok között első helyen a családi problémák álltak, ezeket a személyes konfliktusok, valamint a megélhetési problémák és az iskolai gondok követték. „Az öngyilkosság megelőzése nem egyszerű, de nem lehetetlen, ezért a politikai pártok és kormányok programjaiban megkülönböztetett figyelmet kellene neki szentelni. Sokan azok közül, akiknek lelkiállapota szakember segítségét igényli, soha nem mennek orvoshoz, mert félnek a társadalom előítéleteitől” – mondta dr. Ľubomíra Izáková, a Szlovák Pszichiátriai Társaság elnöke.



Minden élet fontos



A lelki egészség napjával kapcsolatos rendezvények keretében meg kell említeni a Nezábudka segélyvonal újraindítását, amely 24 órán át élő ingyenes telefonszám, s amelyet a Lelki Egészség Ligája üzemeltet. Az ország bármely pontjáról hívható a 0800 800 566 telefonszám, s a vonal másik végén szakemberek adnak tanácsot, nyújtanak lelki támaszt a nehéz helyzetbe került embernek. Abból indul ki, hogy minden egyes életet meg kell menteni, ezért tartsuk szem előtt:

a lelki egészséget ápolni kell

minden élet fontos

senki nincs egyedül, aki nehéz

helyzetbe jutott

az öngyilkosság nem tabutéma

az öngyilkosság nem jelent személyes csődöt, és nem a lelki betegség példája



A lelki egészség törékeny



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) lelki nyugalomként határozta meg a lelki egészséget, amikor az ember képes kibontakoztatni képességeit, oldani tudja a normálisnak tekinthető stresszt, és a munkában is a közösség hasznára válik. Ezzel szemben a lelki betegség mindezek hiányát jelenti. Akkor beszélünk lelki zavarról, amikor a lelki betegség tünetei akadályozzák az embert abban, hogy normálisan éljen. Az öngyilkosság önmagában nem betegség. Leggyakrabban depressziós zavarok, alkoholizmus, skizofrénia vagy néhány személyiségzavar váltja ki. A statisztikai adatok szerint a depresszió az öngyilkosság leggyakoribb oka. Lelki zavar, ami jól kezelhető, bár megismétlődhet. Sok beteg azonban sajnos nem megy időben orvoshoz. Gyakran minden ok nélkül tör felszínre a lelki betegség. A depresszió esetében a beteg nem lelki, hanem testi panaszokat tapasztal. Gyakori tünet a depresszív hangulat, a gyász, a fáradtság, a szomorúság, a csökkent aktivitás, az érdeklődés és öröm hiánya, a szorongás, az ingerlékenység, az alvászavar, a fájdalom vagy kellemetlen érzések a test különböző részein.

A lelki egészség ugyanolyan fontos, mint a testi. Megőrizni csak akkor lehet, ha ápoljuk...

Győzzük le az előítéleteket



A mindennapi stressz leküzdése miatt belső feszültség gyötri a beteget, néha képtelen dolgozni, végezni mindennapi teendőit, de nem beszél bajáról, mert fél, hogy kinevetik, hogy bolondnak fogja tartani a környezete. Közben pedig súlyos lelki zavarról van szó, amely rontja az életminőséget. Érdekes, hogy például a rákkal kapcsolatban senkinek nem jutna eszébe becsmérlő megjegyzést tenni, de a lelki betegség esetében ez gyakran előfordul.

A lelki egészség ugyanolyan fontos, mint a testi. Megőrizni csak akkor lehet, ha úgy ápoljuk, mint a testit. Ha probléma adódik, ne féljünk segítséget kérni ugyanúgy, mint a testi betegség esetében. Fontos, hogy panaszunkat szakembernek mondjuk el, ne halogassuk felkeresését, és gondoljunk arra, hogy a legsúlyosabb helyzetben sem vagyunk egyedül. Ne legyünk közömbösek a lelki zavarokkal küzdőkkel, mert akár öngyilkosságot is elkövethetnek. Az első lépést nehéz megtenni, a betegnek gyakran hiányzik a környezet ösztönzése, hogy kérjen orvosi segítséget. Az öngyilkossággal foglalkozó ember nehezen szánja rá magát arra, hogy szakemberhez forduljon. Jó, ha tudja: nem kell mindig pszichiáterhez mennie. Az általános orvostól is kérhet segítséget.

(kovács)