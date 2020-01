Sok időt töltenek a képernyő előtt a gyerekek

A gyerekek nemritkán napi egy órán át a televíziót, a számítógépet, a mobiltelefont, a táblagépet bámulják, elektronikus játékokkal szórakoznak. Hároméves kortól pedig bő 150 percre nő ez az idő, ami a kutatók szerint sokkal több a megengedettnél. A 18 hónapos kor alatt egyáltalán nem szabadna semmilyen képernyő elé ültetni a kicsit, de másfél-két éves kor között is csak fokozatosan lehetne megengedni neki. 2–5 év között is legföljebb napi egy óra ajánlott.

Edwina Yeung, az USA Nemzeti Gyermek-egészségügyi és Fejlődéstani Intézete járványtani részlegének kutatója, az egyik kutatás vezetője és munkatársai közel 4000 anyától gyűjtöttek információkat arról, hogy gyerekeik 1–8 éves koruk között mennyit néztek tévét, mennyit számítógépeztek stb. A felmérésből kiderült, hogy a gyerekek 87%-a a kelleténél sokkal hosszabb időt töltött a képernyő előtt.

A gyerekek körülbelül 73%-ánál a napi egyórányi képernyő előtti ücsörgés csaknem két órára, 27%uk esetében pedig fél óráról körülbelül 4 órára nőtt. A felmérés arra is rámutatott, hogy az alacsonyabb végzettségű szülők gyerekei ültek többet tévé vagy más képernyő előtt. Az első gyermeküket nevelő anyák gyerekei valószínűleg több időt töltenek a képernyő előtt. Az otthon nevelt gyerekeket kétszer nagyobb valószínűséggel hagyták hosszabb időre a monitor előtt, mint azokat, akik napközibe, bölcsődébe, oviba jártak.

Reshma Naidoo gyermek -neuropszichológus és neurorehabilitációs szakember is egyetért azzal, hogy másfél éves kor előtt nem szabadna a csecsemőket a képernyők kiváltotta ingerek hatásának kitenni. Mivel az egész világ a digitális közegre állt át, a jövőben is nagy, sőt egyre nagyobb szerepet töltenek majd be a képernyők a gyerekek életében. A szakember fontosnak tartja, hogy a szülők megfelelő útmutatást kapjanak, ami segíti őket abban, hogy gyerekeiket bevezessék a média világába.

A másik tanulmány kanadai kutatói megállapították: A kétéves gyerekek nagyjából 79%-a, a hároméveseknek pedig közel 95%-a az ajánlottnál hosszabb ideig ül valamilyen képernyő előtt. Sheri Madigan kutatásvezető, a Calgary Egyetem pszichológusa szerint a kutatások azt mutatják, hogy az óvodás gyerekek fejlődése szempontjából problémás lehet, ha túl sok időt töltenek a képernyő előtt. Hozzátette, hogy a szülőknek el kellene gondolkodniuk, miként lehetne csökkenteni a képernyő előtt töltött időt. Dafna Lemish, a New Jersey-i Rutgers Egyetem kommunikációs és információs tanszékének újságírás és médiatudományi professzora úgy véli, az is fontos, hogy a testvérek és a szülők hogyan viszonyulnak a médiához. Szerinte ahol állandóan be van kapcsolva a tévékészülék, ott gyakrabban is nézik a gyerekek, mint ott, ahol a szülők megválogatják, hogy mikor mit nézhetnek a csemeték. A magasabb végzettségű szülők gyerekei általában többet olvasnak, játszanak, kirándulnak és olyan tevékenységet folytatnak, amely elősegíti optimális fejlődésüket. Ha a szülők tudatosítanák a túl hosszú tévénézés veszélyét, talán rádöbbennének: sokkal többet kellene a gyerekekkel foglalkozni, mert fontosabb a szülői gondoskodás, mint az, hogy a gyerekek minden szabad percüket a képernyő előtt töltsék.