Senkinek sem áll jól a toka

A toka kortól, nemtől és testalkattól függetlenül bárkinél előfordulhat, és nem csak a genetikai hajlam növeli meg a kialakulásának esélyét. Bizonyos hétköznapi tevékenységeink is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az áll alatti zsírréteg láthatóan kitüremkedjen.

Bár a zsírréteg gyarapodásával feltűnőbbé válhat, nem csupán a túlsúlyos emberek problémája a toka. Ha a nyaki izomzat nincs topformában, és ugyanígy gyenge a bőr alatti kötőszövet, még a legkisebb zsírlerakódás is látványos hurkákat okoz az áll alatt.

Tény, hogy a tokásodás hajlama örökölhető, és a korral megereszkedő arcbőr sem kedvez annak, hogy kivédjük a nyaki zsírpárnák megtelepedését, azért nem kell rögtön adósságokba vernie magát az embernek a korszerű és drága toka elleni kezelésekkel. Léteznek egyszerű megoldások arra, hogy megszüntessük vagy éppen megelőzzük a tokafejlődést. A mozgásszegény életmód az elhízás egyik kockázati tényezője, de az ülőmunka nem csak a súlylerakódásnak kedvez. A toka szinte szabad teret nyer azzal, ha egész nap nem használjuk a vállat, a nyak pedig berögzül egy bizonyos pózba, amikor a monitort nézzük. A fejbiccentő izom renyhesége számos kellemetlen tünetet okozhat, és még az áll alatti zsírpárnák kialakulását is elősegítheti. Az állandó mobilozás is felgyorsítja a nyaki bőr megereszkedésének folyamatát. Képzelje el a testtartást, amikor menet közben nyomkodja vagy éppen az állával tartja a telefont. A fej ilyenkor előrebukik, az áll alatti bőrön redők képződnek, és a fejbiccentő izom megint csak egy helyben vegetál. A toka ellen hatásosabb, ha a telefont maga elé tartja szemmagasságban, amikor pötyög rajta, és így még a nyakfájást is kivédheti.

A tokásodásra hajlamosaknak a vízbevitelre is jobban oda kell figyelniük, hiszen a kevés folyadékfogyasztás rontja a kötőszövetek és a bőr rugalmasságát, illetve lassítja a zsíranyagcserét, ezáltal megnöveli a zsírraktározás kockázatát. A hosszú szénláncú telített zsírsavak – LCT – nehezen bomlanak le, valamint könnyen raktározódnak, ezért az sem mindegy, milyen ételeket fogyaszt.

Bármilyen zsírégető sportot űz, az áll alatti zsírraktár nem fog varázsütésre leapadni. Egyszerűen azért, mert a legtöbb edzés nem érinti a nyaki, különösképpen a fejbiccentő izmot, és nem az áll körüli bőrizmokra koncentrál. Pedig ezek használata éppúgy fontos, mint a nyelvcsont alatti izomcsoport fejlesztése. Sajnos a mindennapi életünkben egyiket sem terheljük igazán, így hajlamosak eltunyulni. A helyes testtartás és a légzésgyakorlat egyaránt fontos. Néha iktasson be egyegy gyakorlatot, amikor a monitor előtt ül, vagy épp tévét néz és jön egy hosszabb reklámblokk. Már ezzel is sokat tett a toka ellen.

A nyaki izmok nyújtása a bőr rugalmasságára is hatást gyakorol. Bár olykor viccesek, ezek a legjobb pózok arra, hogy a nyelvcsont alatti izmok is dolgozzanak. Ha az egészséges étkezés és vízfogyasztás mellett folytatott arcjóga sem használ a nyaki zsírpárnákkal folytatott küzdelemben, akkor még számos lehetőség akad különféle kezelések formájában. Nem csak a zsírleszívás és a sebészkés jelenthet megoldást, hiszen ma már sokféle injekciós vagy rádiófrekvenciás zsírbontó eljárás akad, kifejezetten toka ellen.

