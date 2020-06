Sáfrány – a világ legdrágább fűszere

Állítólag olyan egészségi állapotok pozitív befolyásolására is képes, mint a depresszió, a memóriavesztés, a szorongás, a premenstruációs szindróma, a krónikus stressz. Számontartják úgy is, mint görcsoldó, gyulladásgátló és daganatellenes hatású növényt.

A súlyos depressziós rendellenességekkel és az enyhe vagy közepes mértékű depresszióval kapcsolatban végzett vizsgálatokban a sáfrány ugyanolyan hatásos volt, mint az antidepresszánsok. Úgy gondolják, hogy a sáfrány az antidepresszánsokhoz hasonlóan gátolja a dopamin, a norepinefrin és a szerotonin újrafelvételét, ráadásul a sáfránynak kevesebb káros hatása van. Csak évente egyszer, ősszel virágzik, ráadásul a növény csak mintegy néhány hétig nyílik, így az ültetvényeket gyorsan kell betakarítani. Csak három bibéje van, így mindent egybevetve a világ egyik legdrágább fűszere. Körülbelül 170 000 virágra van szükség 45 deka előállításához.

lsősorban Iránban termesztik, de Afganisztánban, Olaszországban, Marokkóban, Spanyolországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is találhatunk termesztőket. Általában kézzel, és nem mechanikusan takarítják be, ezért is olyan drága. Királyok, királynők, fáraók és szerzetesek is sáfrányt használtak ételeikben, italaikban, fürdőikben vagy az imák során. A középkorban olyannyira nagyra becsülték, hogy a hamisított sáfrány eladását börtönnel vagy szigorúbban büntették. Szabad gyököket gátló tulajdonságai és daganatellenes hatásai vannak. A jelenlegi adatok alapján a sáfrány ígéretes jelöltnek tekinthető a klinikai daganatellenes vizsgálatokban.

Vastartalma miatt jó a vérre és az izmokra. A benne található magnézium hasznos az idegekre, az izmokra, a csontokra és a vérnyomásra, a mangán pedig segíti a vércukorszint szabályozását, a szénhidrátok lebontását és a kalcium felszívódását. A sáfrány káliumot is tartalmaz, amely fontos a mellékvesék és a vese működéséhez. A benne lévő B6-vitamin hasznos az agy, az idegrendszer és a hormonok számára, C-vitamintartalma pedig segíti az immunrendszert. Mindezek ellenére legfeljebb napi 1,5 g sáfrány fogyasztása biztonságos, mert túlzásba vitt fogyasztása mérgező lehet. A kutatók szerint 5 g már mérgező adag.

Fontos tudni, hogy a sáfrány nem képes életben maradni emberi gondoskodás nélkül, ezért nem nő vadonban.

(tudománypláza)