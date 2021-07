Rizzsel a koleszterin ellen

Ha azért keresném fel önt a rendelőjében, mert magas a koleszterinszintem, elsősorban azt javasolná, hogy ne fogyasszak tojást?



Annak idején, pályakezdő orvosként valóban azt tanácsoltam a pácienseknek, hogy korlátozzák a tojásfogyasztást. Ma már nem lennék ilyen szigorú. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egészséges, ha naponta megeszünk 3-5 tojást. Normális napi fogyasztása azonban egészen bizonyosan nem járul hozzá a koleszterinszint emelkedéséhez.



Vagyis inkább a hagyományos rántott szeletet és a gyorséttermi fogásokat kellene kerülnünk…



A kolbász, a felvágott, a szalonna, tehát a telített zsírokat tartalmazó élelmiszerek természetesen hatással vannak a koleszterinszintre. Ám vannak, akik nem esznek túl sok telített zsírokat tartalmazó ételt, mégis magas a vérük koleszterinszintje. Ez függ az anyagcsere-működéstől is.



Mi a különbség az emberi szervezetben és az élelmiszerekben levő koleszterin között?



A koleszterin állati eredetű zsír. A koleszterin, amelyet a vérben mérünk, két forrásból ered. Egyrészt az elfogyasztott táplálékból, de jóval nagyobb részben állítja elő a máj, ahol főként éppen az elfogyasztott élelmiszer függvényében képződik. A koleszterinnek egyébként fontos szerepe van a szervezetben – így például a sejthártyák felépítésében, és sokféle hormon szintézisének kiindulási anyaga is. A gond az, ha túl magas a szintje, és lerakódik az érfalban.



Gondot okoz, noha a szervezetnek szüksége van rá?



Nagyon leegyszerűsítve: van a „jó” HDL és a „rossz” LDL koleszterin. A „jó” vagy „védő” a véráramban keringő vagy az érfalban már lerakódott „rossz” koleszterint is felveszi vagy visszaszállítja a májba, ahol lebomlik. A „rossz” koleszterin behatol az érfalakba, és ott plakkok alakulnak ki. Ez számos folyamatot indít be, a sejtgyulladástól kezdve a sejtvándorlásig. Az ereket olyan sejtrétegek veszik körül, amelyek gondoskodnak a megfelelő véráramlásról. Úgy működnek, mint a serpenyők teflonrétege, amely megakadályozza, hogy az étel odaégjen. Ha ez a réteg hiányzik az érből, a koleszterin lerakódik, ateroszklerotikus

plakkokat hoz létre, amelyek leszűkítik az eret.



Mi történik ezután?



A leszűkült ereken kevesebb vér áramlik. Ha nagyobb fizikai erőt fejtünk ki, amely a szívet jobban igénybe veszi, a leszűkült ereken keresztül nem kap elég vért. További probléma, hogy az érszűkület megváltoztatja az ér tulajdonságait is. Plakk alakul ki, megpattanhat az ér és vérrög képződhet. Ez eltömíti az eret, és a vérrög mögötti szövet oxigénhiány miatt elhal. Így alakul ki az infarktus vagy az agyi érkatasztrófa.



Melyek a figyelmeztető jelek?



Éppen ez a probléma. A betegeimnek azt szoktam mondani, hogy amikor fájdalmat éreznek, már komoly a helyzet, mert az a magas koleszterinszintet jelzi. Az az optimális, ha rendszeresen járunk megelőző vizsgálatra, és megméretjük a koleszterinszintünket.



Mit tehetünk a magas koleszterinszint ellen amellett, hogy lemondunk a kolbászról?



Fogyasszunk sok növényi táplálékot. A zöldség biztosan nem emeli meg a koleszterinszintünket. Sőt, vannak olyan élelmiszerek is, amelyek csökkentik a koleszterinszintet, mint például a laskagomba. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek gátolják a májban a koleszterin képződését. Kevésbé ismert és alkalmazott nálunk az erjesztett vörös rizs. A rizs erjesztése során monakolin K keletkezik, amely gyakorlatilag természetes, növényi változata az egyik legnagyobb forgalmú koleszterincsökkentő sztatin gyógyszernek.



Ha laskagombával és rizzsel csökkenthető a „rossz” koleszterin, mivel növelhető a „jó” koleszterin?



Rendszeres testmozgással. Áldásos hatással van a testsúlyra és arra is, hogyan használjuk fel a táplálékból nyert energiát. A HDL koleszterin szintjét növeli az alkohol is, ám ezzel óvatosan bánnék, ismerve az alkohol káros hatását az egészségre. Valójában ma már az sem egyértelmű, hogy a „jó” koleszterin magas szintje pozitív hatású. Az viszont egyértelmű, hogy az sem egészséges, ha alacsony a szintje, mert akkor nincs, ami elszállítsa, kivonja az erekből a „rossz” koleszterint.



Nem egyszerűbb gyógyszert szedni?



Nem mindenkinek van szüksége gyógyszerre. A legjobb betartani az egészséges táplálkozás elveit, rendszeresen mozogni és szűrővizsgálatokra járni.

Dáša Balogová, Zdravie