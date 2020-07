Ne mondjunk le a fürdőzésről, de legyünk óvatosak!

Elsősorban a lokális hüvelyfertőzések és a nőgyógyászati gyulladások a gyakoriak. A nyár küszöbén gondolnunk kell azokra a körülményekre, amelyek ezeket a fertőzéseket a leggyakrabban okozzák, és persze arra is, hogyan lehetne elkerülni őket. Az ilyenkor előforduló gyulladásos betegségek többségét fertőzés okozza, s kialakulásukban nagy szerepük van a megváltozott környezeti tényezőknek.



Sokan abban a hitben élnek, hogy a fertőzés leggyorsabban és legkönnyebben vízben terjed, s ezért kerülik a nyári fürdőzést. Valóban igaz ez?



Azt kell mondanom, hogy ennek a valószínűsége elég csekély. Tudni kell, hogy az egészséges nő hüvelyváladékában nagy számban jelen lévő lactobacillusok (Döderlein flóra) tejsavat termelnek, aminek következtében savas kémhatású közeg alakul ki, ami megakadályozza a hüvelyben megtalálható baktériumok vagy oda kerülő kórokozók elszaporodását. Abban az esetben, ha a hüvelyflóra egyensúlya valamilyen okból felborul, csökken a lactobacillusok száma, megemelkedik a hüvely pHértéke, és elszaporodnak a gyulladást és hüvelyfertőzést okozó baktériumok.



Mitől függ a hüvelyflóra egészsége, és mi az, ami árthat neki?



Sajnos, számtalan külső és belső tényező játszik ebben közre. Hogy csak a legfontosabbakat említsem: a hormonális változások, a helytelen táplálkozás, a túlzott cukorfogyasztás, a stressz, a műszálas fehérnemű viselése, a cukorbetegség, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a hüvely nyálkahártyájának sérülése. Nem tesz jót a túl gyakori zuhanyozás, az illatosított tusfürdő, szappan, törlőkendő és tampon sem. Nem ajánlott a meleg vizes medence, s jó, ha óvakodunk a szerelmi fellángolásokkal járó szabados viselkedéstől is.



Milyen fertőzéssel fordulnak önhöz a legtöbben?



Főleg gombás hüvelyfertőzéssel keresnek meg a hölgyek. Ezek közül is magabiztosan vezet a Candida fertőzés. Ezt követi a bakteriális vaginózis, a Trichomonas vaginalis, de gyakoriak a nemi úton terjedő betegségek. Szerencsére néhányat – a szifiliszt, a gonorrhoeát, a klamídiát – mára sikerült visszaszorítani. Napjainkban nagyon elterjedt az ureaplazma és a mikoplazma. Ezek elsősorban a serdülőkorban, fiatal felnőtt korban, a párkeresés időszakában „összeszedhető” fertőzések. Nőgyógyászati szempontból szakszerű kezelést igényelnek, mert méhen kívüli terhességet, petevezeték-elzáródást, meddőséget is okozhatnak. A vírusos fertőzések közül a leggyakoribb és egyben a legkellemetlenebb tünetekkel a herpes genitalis jár, amikor a nemi szerven csípőtáji fájdalommal kísért égő, viszkető, fájdalmas hólyagocskák jelennek meg. Fertőzést jelez a viszketés, az érzékenység, a folyás színének, szagának, mennyiségének megváltozása.



Sok beteg utolsó állomásként tekint az orvosra, maga szeretné megállapítani, mi a baja, s persze a gyógyítást is „önerőből” intézné...



Ezt a módszer semmiképpen nem ajánlom, mert csak ideiglenes megoldást jelent, ugyanis a probléma vissza-visszatér, sokszor súlyosabb tünetekkel, és ráadásul gyakran szövődményekkel. Ne feledjük, hogy a banálisnak hitt lokális fertőzés is lehet súlyos nőgyógyászati betegség kezdete. Ezért mindenkit arra buzdítok, hogy keressék fel a szakrendelőt, ahol speciális kivizsgálásokkal pontos diagnózist lehet felállítani, és gyorsan el lehet kezdeni a kezelést.



Idén sokan mondanak le a tengerről, de a strandok valószínűleg tömve lesznek. Mit tanácsol, hogyan kerülhetjük el a nőgyógyászati fertőzést?



Elsősorban azt ajánlanám, hogy hideg vízben ne tartózkodjunk túl sokáig. Nagyon fontos az is, hogy fürdés előtt és után zuhanyozzunk le, a nedves fürdőruhát váltsuk szárazra, tampont a lehető legrövidebb ideig használjunk, legyen saját törülközőnk, ne viseljünk műszálas fehérneműt, és persze lehetőleg menstruáció alatt ne menjünk a vízbe! A kismama a strandon csak zuhanyozzon, de a tengervízben nyugodtan megmártózhat. Minden figyelmeztetés ellenére azért ne hagyjuk, hogy elvegyék a kedvünket a fürdőzéstől, hiszen a nagy hőségben kevés üdítőbb dolog van, mint az úszás. Koronavírusmentes kellemes nyarat kívánok minden kedves Új Szó- és Vasárnap-olvasónak, különösképpen a hölgyeknek.

