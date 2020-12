Ne az étkezésé legyen a főszerep

Viszonylag gyakran alakulnak ki emésztési zavarok saját hibánkból – főleg ünnepek vagy különféle családi összejövetelek alkalmából. Az emberek ilyenkor túl sokat és nehéz ételeket esznek, vagy nem tartják be az orvos által előírt diétát – magyarázta dr. Miloš Bubán gasztroenterológus. Fogadják meg a szakember alábbi tanácsait, és felesleges kellemetlenségek nélkül éljék túl a karácsonyt és az év végi ünnepeket.

Legyen kellemes és vidám

Az emberek szeretnek teli hassal ünnepelni. A felelőtlen étkezés azonban emésztési zavarok okozhat. Több formája van, és biztos, hogy megrontják az ünnepi hangulatot. „Nagyon gyakran teltségérzet, gyomorégés, böfögés, felfúvódás, néha görcsök, hasfájás, hányinger és hányás jelentkezik. Néha hasmenés is társul a zavarokhoz” – sorolta a tüneteket dr. Miloš Bubán, és a következőket javasolta: „Mindig a megelőzés a legjobb, vagyis a diétás intézkedések betartása. Ám ha mégsem sikerül, akkor utána diétázni kell, kihagyni egy-egy fő étkezést, elegendő folyadékot inni, ami serkenti az emésztést. Ilyenkor hasznos emésztést javító hidrogén-karbonátokat és szulfátokat tartalmazó szénsavas ásványvizet fogyasztani, és nem szabad megfeledkezni a mozgásról sem.

Nem minden hagyományos étel zsíros

Ami a karácsonyi szokásokat illeti, ebben valóban példásak vagyunk. Többségünk nem is tudja elképzelni a szentestét a hagyományos ételek nélkül. A gasztroenterológus figyelmeztet, a szervezet gyorsan felismeri, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy minden megengedett. Dr. Miloš Bubán szerint kerülnünk kellene a zsíros és édes ételeket, sok folyadékot kellene innunk, és persze a mozgásról sem szabadna megfeledkeznünk. Kedvenc finomságainkat is mértékkel kellene fogyasztani, mert utána jönnek a kellemetlenségek. „A népszerű majonézes saláta és a rántott hús okozza a legtöbb problémát, mert túl sok benne a zsír és a szacharid. Na és persze itt van még az alkohol...” – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy ezeket az ételeket nem kell örökre törölni az étlapunkból, csak mérsékletességre kell törekedni. A kis étrendbeli javítások is sokat segítenek. „Például a halat másképpen is elkészíthetjük, mint zsírban kisütve, és a majonéz helyett sovány joghurtot használhatunk a salátához. Ez csak szokás dolga. Az ilyen saláta is ízletes, s főleg egészséges” – tette hozzá. Akkor is legyünk óvatosak, amikor az asztal roskadozik a sok-sok finom édességtől. „A legtöbb problémát a kelt tészta okozza, amit gyakran még forrón és főleg gyorsan habzsolunk be. Ez olyan, mint az all inclusive szabadság. Ha már megfizettük, degeszre tömjük a hasunkat... ám ez rövid idő alatt megbosszulhatja magát” – vélekedik a gasztroenterológus.

Ha végképp nem tudunk ellenállni a karácsonyi ételeknek, ha úgy érezzük, hogy túl sokat ettünk, segíthetnek a természetes ásványvizek. „Bebizonyosodott, hogy a természetes ásványvíz gyakori fogyasztásával is segíthetünk magunkon. A szulfáttartalmú víz javítja a bélmozgást, így megakadályozza a székrekedés kialakulását, ami az emésztőrendszer gyakori hibája” – mutatott rá a szakember. Például a hidrogén-karbonátokat tartalmazó ásványvíz bizonyítottan csökkenti a gyomor pH-értékét. Javul az emésztőrendszer nyálkahártyájának vérellátása, több gyomorsav termelődik, és gyorsabban szívódnak fel a tápanyagok az ételekből.

Fulladozás és eperoham nélkül

Nem ritkán fordul elő, hogy valaki a családból lenyel egy halcsontot és fulladozni kezd. S bár utána általában jót nevetünk rajta, könnyen megeshet, hogy az ügyeleten kötünk ki. „Ha a csont befúródott a szövetekbe, azonnal orvoshoz kell menni, hogy eltávolítsa. Természetesen az a legjobb, ha elkerüljük ezt a helyzetet” – tanácsolta a szakember.

Legjobb, ha lassan eszünk, ha a halból gondosan eltávolítjuk a csontot. Az idősebbek inkább tegyék fel a szemüveget, s így fogyasszák el az ünnepi vacsorát, hogy észrevegyék a kis csontokat is. „Ez különösen akkor fontos, ha a háziasszony pontyot vásárolt, mert ennek a halfajtának a csontjai eléggé kemények. Ezért inkább halfilét vagy más halfajtát javaslok, aminek a fogyasztása – még ha valaki lenyeli is a csontot – csaknem problémamentes” – tette hozzá a gasztroenterológus.

Az ünnep másik réme az eperoham. A szakember reméli, hogy azok, akik ismerik ezt a betegséget, tanultak belőle. Tudják, hogy ez az állapot étkezési hiba miatt következik be. Nemegyszer elég a böjt, a fájdalomcsillapító vagy a görcsoldó. Az eperohamot nem szabad lebecsülni. „A súlyosabb eseteket infúzióval kell kezelni, és a beteg kórházi kezelésre is szorulhat, főleg, ha a fájdalom nem szűnik és szövődmények is fellépnek, például ha a beteg megsárgul, ugyanis az epekövek elzárhatják az epeutakat, vagy hasnyálmirigygyulladás alakulhat ki” – figyelmeztetett dr. Miloš Bubán.

Mi történik az ünnepek után?

Karácsonykor elszabadulunk, újév után diétázni kezdünk. A szakember azonban figyelmeztet, hogy a modern méregtelenítés árthat a szervezetnek. Már az ünnepek alatt gondolni kell a lapos hasra. „Legjobb, ha az ünnepek alatt is betartjuk az egészséges étkezés alapszabályait. Inkább az ételek minőségére, mint mennyiségére összpontosítsunk, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk, ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról se. Gondoljunk arra, hogy csak egy gyomrunk van – karácsonykor is. Ügyeljünk az ételek egészséges összetételére, a folyadékpótlásra, és minimalizáljuk az alkoholfogyasztást, hogy nyugodtan teljenek az ünnepek, és fegyelmezetlenségünknek ne legyenek következményei” – tette hozzá.

(kovács)