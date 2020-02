Nagyszerű kikapcsolódást, de veszélyt is jelent a téli sport

Néhány nap és itt a tavaszi szünet, amit bizonyára olvasóink közül is sokan a hegyekben töltenek. Aki kedveli a téli sportokat, annak maga a paradicsom a havas táj, a jól karbantartott sípálya, a friss levegő, ám a jó hangulatot nemritkán baleset rontja. Dr. Viliam Dobiáš, a nagy tapasztalatokkal rendelkező ismert mentőorvos tanácsai alapján készült az alábbi összeállítás.

Néhány nap és itt a tavaszi szünet, amit bizonyára olvasóink közül is sokan a hegyekben töltenek. Aki kedveli a téli sportokat, annak maga a paradicsom a havas táj, a jól karbantartott sípálya, a friss levegő, ám a jó hangulatot nemritkán baleset rontja. Dr. Viliam Dobiáš, a nagy tapasztalatokkal rendelkező ismert mentőorvos tanácsai alapján készült az alábbi összeállítás.

Azt mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy délutánra az emberek többsége elfárad, s ilyenkor történik a legtöbb baleset. A fokozott óvatosság tehát ilyenkor helyénvaló. A gyerekeknél főleg az idősebb testvérektől örökölt, nem megfelelő felszerelés szokott galibát okozni. Nem jó, ha egy vastag ruhát veszünk fel, inkább a több vékony réteget helyezzük előtérbe, amit szükség esetén levethetünk. A balesetet gyakran a test lehűlése okozza, ezért főleg a gyerekeket mozgás után minél előbb öltöztessük száraz ruhába.

Mikor kötelező a fejvédő?

Fontos tudni, hogy ha fejvédőt viselünk, a fejsérülések 85 százaléka megelőzhető. Bár a törvény szerint sízéskor mindenkinek, szánkózáskor 15 éves korig kötelező a bukósisak, de jobb lenne, ha a téli sportok kedvelői mindig védenék a fejüket. Sajnos még mindig sokan vannak, akik ezt nem nem veszik komolyan. Ha valaki inkább szánkózni szeretne, csak fékkel és irányítóval ellátottat használjon. Ne feküdjön a szánkóra fejjel előre, mert ilyenkor nagy a fejsérülés veszélye. Ha háton fekve siklik le, a hátgerinc sérülésének veszélye fenyeget. Ügyeljen arra, hogy ne legyen az útban veszélyes tárgy: szikla, jeges felület, fadarab, s ne út, vasút, folyó, tó közelében szánkózzon, és kerülje az éjszakai szánkózást is. Felnőtt felügyelete nélkül kisgyerek ne szánkózzon. Olyan öltözéket válasszon, ami ellenáll a hidegnek, a nedvességnek és a szélnek. A cipő ne legyen túl szoros, s ne feledkezzen meg a napszemüvegről sem.

Leggyakrabban az alsó és felső végtagok sérülnek meg. Az esetek többségét azonban meg lehet előzni.

Ha hegyi túrára készül, korán induljon el, s vigye magával a mobiltelefont. Ha hirtelen megváltozik az időjárás, szakítsa meg az utat, térjen vissza. Ne becsülje túl az erejét. A hegyekben nagy segítséget jelenthet a hegyi mentőszolgálat applikációja, aminek segítségével hívható a sürgősségi vonal, és SMS is küldhető, továbbá friss információ is szerezhető a lavinaveszélyről, a figyelmeztetésekről. Ha kell, tanácsokat is ad elsősegélynyújtásra.

Segítségnyújtási kötelezettség A balesethez elsőként érkezőnek kötelessége elsősegélyt nyújtani. A sérült állapotát az ijedtség okozta sokk tovább súlyosbíthatja, ezért fontos, hogy a segítséget nyújtó határozottan és nyugodtan viselkedjen. Szintén biztonságérzetet és megkönnyebbülést jelenthet a sérült számára, ha elmondjuk, hogyan szándékozunk segíteni, és óvatos testi kontaktust teremtünk (pl. megfogjuk a kezét). Megkönnyíti a helyes fektetés megválasztását, ha a sérült tud beszélni és tájékoztatni sérülésének jellegéről. A „helyes” fektetésen szinte mindig azt a pózt értjük, amely a legkevesebb fájdalommal jár.



Az eszméletlen sérültet a lehető legóvatosabban stabil oldalfekvő helyzetbe kell helyeznünk. Minden esetben bizonyosodjunk meg afelől, hogy a sérült légútjai szabadok-e! Viszonylag csekély fájdalmat okozunk a sérült mozgatásánál, ha a segítők például a törött lábat a sérülés alatt és felett szilárdan megfogják, hogy a sérült részek ne mozdulhassanak el. A balesetek következménye nemritkán rándulás vagy ficam. Az efféle sérülés heves fájdalmakkal jár. A sérült ízületet rögzítsük, és semmi esetre se próbáljuk meg helyrerakni.



A hegyi mentőszolgálat adatai szerint évről évre nő a hegyi balesetek száma. Leggyakrabban az alsó és felső végtagok sérülnek meg. Az esetek többségét azonban meg lehet akadályozni. A téli sport elsősorban szórakozás, ami – ha a szabályokat betartjuk –, biztonságos is lehet. Ha úgy érezzük, hogy erre képtelenek vagyunk, akkor olyan emberek közelében sízzünk, szánkózzunk, akik – eszméletvesztés, csonttörés, belső sérülés és vérzés esetén elsősegélyt tudnak nyújtani. Bárhol is tartózkodik a hegyekben, baleset vagy vészhelyzet esetén a nap 24 órájában hívja a 18 300 telefonszámot.

A bemelegítés fontossága

Sokan elhanyagolják a bemelegítést, pedig rendkívül fontos. A baleset megelőzésének speciális, elsődleges módja az izmok bemelegítése, s ezzel az ízületek és az inak lazítása. Az utazás előtt szakemberrel ellenőriztesse a sífelszerelést, a magasságnak és testsúlynak megfelelően módosítsa. Sízés előtt melegítsen be, és tartsa be a szabályokat. Olyan pályát válasszon, ami megfelel képességeinek.

Jellemző sérülések

Korábban a bokaízület sérülései és a lábszárcsonttörés számítottak a leggyakoribb sérülésnek. A klinikák ma – a még mindig gyakori lábszárcsonttörésen kívül – a síelésre korábban nem jellemző sérülésekkel is találkoznak: a modern sílécek éles széle által okozott vérző sebekkel, a karok, a vállöv és a hüvelykujj töréseivel, rándulásaival, valamint a túl magas szárú sícipő okozta térdsérülésekkel. Belső sérüléseket és súlyos fejsérüléseket is egyre gyakrabban látnak el.