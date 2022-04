Miről árulkodik a lábfej?

„Békaláb”



Folyton fázik a lába, és nyáron is zoknit húz? Általában a rossz vérkeringés az ok, amelyet kiválthat a dohányzás, a kevés mozgás, az erek betegsége, a pajzsmirigyzavar. Ha állandósul a panasz, ki kell vizsgáltatni, mi van a háttérben.



Ha viszket...



Leggyakrabban gombás fertőzés, allergia vagy pikkelysömör okozza – a bőrgyógyász segít kideríteni, miről van szó pontosan. De érrendszeri probléma is lehet, ha a hajszálerek nem tudják friss oxigénnel ellátni a bőrt.



Elszíneződött lábujjak



Gombás fertőzés hatására lehet vörös és hámló a bőr. Ha az úgynevezett Raynaud-szindróma okozza a panaszt, akkor a bőr elfehéredik, fáj, mert az artériák hirtelen összeszűkülnek, a vér pedig kiáramlik az ujjakból. Később, amikor az érgörcs múlik, az ujjak lilásak lesznek, majd vörösek. A folyamat akár 30 percig is tarthat, és sokszor zsibbadtság, duzzanat is társul mellé.



Ég, bizsereg



Sokak számára ismerős lehet az érzés, ha a lábat „elültük”, és bizsereg. Ha ugyanezt érzi indok nélkül és gyakran, vagy a lába érzéketlenné válik egyes területein, akkor keringési zavar, perifériás artériás betegség is lehet a háttérben, vagy cukorbetegség nyomán fellépő idegkárosodás. Ezt diabéteszes neuropátiának

hívják, amely a magas vércukorszint következménye. Mindenképpen forduljon orvoshoz!



Bütykök



A bütyök a láb leggyakoribb deformitása: a nagylábujj csontjainak és ízületeinek elmozdulása, amelynek következtében fájdalmas csontkinövés jön létre, amely kidörzsölődhet, és fekélyessé is válhat. Az előzmény általában a láb harántboltozatának süllyedése, a talpra nehezedő súly aránytalan eloszlása. Nőknél a szűk, magassarkú lábbelik miatt gyakoribb. De örökletes hajlam is okozhatja, sőt bizonyos betegségek (ízületi gyulladás) is szerepelhetnek a kiváltó okok közt. A kalapácsujj hasonlóan kellemetlen elváltozás: egy vagy két lábujj jellegzetes, V-alakú torzulása; olykor az egyik lábujj a másik fölé kerül. Mindkét deformitás esetén fontos a gyulladáscsökkentő készítmények alkalmazása, és a tünetek súlyosbodása ellen kényelmes cipő, talpbetét viselése. Bizonyos esetekben szükséges a műtéti korrekció is, megelőzve a boka, a térd, a csípőízület deformitását.



Nehezen gyógyuló sebek



A cukorbetegséget sokszor csak akkor fedezik fel, amikor már nagy rombolást vitt végbe a szervezetben. A magas cukorszint akadályozza a sebgyógyulást, mert a fehérvérsejtek munkáját gátolja. A lassú immunválasz ráadásul növeli a fertőzések esélyét. Cukorbetegség esetén egyébként a bütyökképződésre való hajlam is nő. A mozgatóizmok sorvadnak, megváltozik a lábboltozat, az apróbb csontok és ízületek elcsúszhatnak. Súlyosabb esetben a rossz keringésű lábon fekélyek alakulhatnak ki, az izmok sorvadása miatt pedig a szövetek is elhalhatnak. Ezeket a részeket el kell távolítani, hogy ne mérgezzék a szervezetet, előrehaladott állapotban pedig akár amputációra is szorulhat a beteg.



Dagadt lábfej



A lábszárak, a bokák és a lábfej „vizesedése” kánikulában, menstruáció esetén, hosszabb állás vagy ülés után egészségeseknél is kialakulhat. De ha gyakori jelenség és egyoldali, akkor különösen oda kell figyelni rá. Kétoldali lábdagadást okozhat a szívelégtelenség: ilyen esetben a bőrbe nyomott ujj helye sokáig látszik, a beteg könnyen kifullad, és gyakran kell vizelnie. Ödémásodást okozhat a vese és a máj betegsége is, a pajzsmirigyalulműködés, a visszeresség. Ha egyoldali a lábdagadás, akkor mélyvénás trombózisra lehet gyanakodni, és minél hamarabb kórházi ellátás, véralvadásgátló adása szükséges. A nyirokkeringés zavara esetén is dagadhat a láb, ha például egy daganatos betegség miatt a nyirokcsomókat el kellett eltávolítani.

(atv)