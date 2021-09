Mérgezést az étkezési gombától is lehet kapni

Gazdag fehérje-, rost- és vitaminforrás a gomba, s a fogyást is elősegíti, mert alacsony a kalóriatartalma. Több szakember azonban nem szívesen látja a gyermekek étlapján.

Gazdag fehérje-, rost- és vitaminforrás a gomba, s a fogyást is elősegíti, mert alacsony a kalóriatartalma. Több szakember azonban nem szívesen látja a gyermekek étlapján.

Minden esetben ismerni kell a gombamérgezés megelőzésének szabályait és az elsősegélynyújtás alapelveit. Összeállításunk a nemzeti egészségportál ajánlásai alapján készült. Nyáron és ősszel minden évben több felnőtt és gyerek szenved gombamérgezést. Legveszélyesebb a légyölő galóca, amit az emberek gyakran tévesztenek ös?sze ehető gombával.



Főzéssel nem tűnik el a méreg



Fontos tudni, hogy a veszélyes méreg a galóca minden részében megtalálható, főzéssel, fagyasztással, szárítással nem tűnik el, és az anyatejbe is felszívódik. Minden gombásznak tudnia kell, hogy bizonyos körülmények között az étkezési gomba is mérgezővé válhat. Például akkor, ha néhány gombafajta fogyasztásakor alkoholt iszik az ember, ha nem jól raktározzuk vagy hőkezeljük. Fontos, hogy aki gombát szed, ismerje a mérgező gombákat is.



Elsősegély

• A mérgezés hasfájással, hányással vagy hasmenéssel jelentkezik. A betegnek ilyenkor adjunk vízben oldott 10-20 darab összetört széntablettát, és mielőbb vigyük orvoshoz. Ez arra az esetre is érvényes, ha már jobban érzi magát. • Vigyünk magunkkal mintát a gombából vagy a belőle készült ételből.

• A halálos légyölő galóca elfogyasztása után 6-12, vagy 24 óra múlva is jelentkezhetnek a mérgezés tünetei.

• Ne vesztegessük az időt öngyógyítással. Minél előbb fordulunk orvoshoz, annál nagyobb az esély a gyógyulásra.



A megelőzés szabályai

• Csak olyan gombát gyűjtsünk, amit ismerünk.

• Nyers gombát soha ne kóstoljunk meg.

• Nejlonzacskóba ne gyűjtsünk gombát. A helytelen tárolás következtében az étkezési gomba is mérgezővé válhat.

• Mindig alaposan hőkezeljük a gombát.

• A nyers gomba is okozhat enyhe mérgezést, még ha nem mérgező is.

• A gyerekek (hatéves korig), a terhes nők, a szoptató anyák semmilyen gombát ne fogyasszanak. A gyerekeknek már kis adag is halálos lehet.

• Ne hagyatkozzon a mendemondára, hogy az ezüstkanál megfeketedik, ha mérgező gombával érintkezik, s arra se, hogy a mérges gombát nem rágják meg a csigák. • A gombás ételek nehezen emészthetők, ezért nagy mennyiséget ne fogyasszunk belőle, és főleg ne este.



Ha felmerül a mérgezés gyanúja, hívja a nemzeti toxikológiai információs központot, amely a 02/54 774 166 és a 0911 166 066os telefonszámon 24 órás ügyeletet tart.