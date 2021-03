Melyik jobb: a szájmaszk vagy a reszpirátor?

Tekintettel a koronavírus új mutációjának terjedésére az egészségügyi minisztérium azt ajánlja, hogy inkább légzésvédő maszkot, reszpirátort viseljünk. Néhány országban már kötelező. A fokozott védelem főleg ott ajánlott, ahol több ember tartózkodik, tehát az egészségügyi intézményekben, a tömegközlekedési eszközökön vagy az üzletekben. A maszk és a reszpirátor között az a különbség, hogy míg a maszk a környezetünket védi tőlünk, a kilélegző szelep nélküli reszpirátor minket is véd a környezettől. Figyelem: ha a reszpirátoron kilélegző szelep van, akkor még sebészeti maszkot is tenni kell rá. FFP2 és FFP3-as reszpirátort április végéig nálunk áfa nélkül lehet vásárolni.



Mi a különbség az FFP2 és a KN95 között?



A KN95 vagy az N95 reszpirátor az ázsiai/kínai piacra készült, és a kínai GB/T 32610-2016 norma szerint kell ellenőrizni. Ha személyi védőeszközként az Európai Unió országaiba szállítják, az ottani kritériumok szerint kell elbírálni, ami azt jelenti, hogy az EU 2016/425-ös szabály szerint.

Nálunk az érvényes EN 149 + A1 műszaki norma szerint a szűrési és az áteresztő képesség szerint a légzésvédő maszknak három osztálya ismert: FFP1, FFP2 és FFP3.

A KN95 reszpirátornak leginkább az FFP2 légzésvédő maszk szűrési képességéhez kellene hasonlítani. A formája viszont lehet más, hiszen az ázsiaiak arca más típusú, mint a miénk. Nem biztos, hogy nálunk megfelelően simul az archoz, emiatt csökkenhet a hatása. Ha a KN95-ös reszpirátort nem vizsgálták be az európai előírások szerint, használatuk nem ajánlott. Ha legalább az bebizonyosodik, hogy anyaga nem káros az egészségre, mindennapi használatra alkalmas, akárcsak a hagyományos textilmaszk.



Többször is használhatjuk a reszpirátort?



A használati utasításban és a biztonsági előírásokban áttanulmányozhatjuk, hogyan kell helyesen viselni. Mielőtt a termék forgalomba kerül, a gyártónak mellékelnie kell ezt a tájékoztatót. A használat módját a gyártó határozza meg, a felhasználó pedig köteles az utasításokat betartani. Az EN 149 + A1 szabály rögzíti: abban az esetben, ha a légzésvédő maszk használata egy műszakra korlátozódik, akkor ezt NR-el jelölik (például FFP2 NR). Ha többször is használható, akkor az R betű van rajta (például FFP2 R).

A többször használható reszpirátort, például az FFP2 R-t olyan anyagból kell készíteni, amely ellenáll a tisztító és fertőtlenítőszereknek. Ezért mindig a használati utasítás szerint kell fertőtleníteni és tisztítani. A gyártó köteles pontosan meghatározni, hogyan kell a reszpirátort fertőtleníteni és tisztítani, hogy minden tulajdonságának megőrzésével újra lehessen használni. A gyártó által ajánlott kezeléstől eltérő módszer kárt tehet benne. Tehát mindig a termék használati utasítása szerint tisztítsuk és fertőtlenítsük.



Még mindig van létjogosultsága a pamut vagy egyszer használatos maszknak? Meg tud védeni a SARS-CoV-2 legfertőzőbb variánsaitól?



A maszk (textilből készült vagy egyszer használható) továbbra is hatásos védelmet jelent, feltéve, ha helyesen használjuk. A szájat és az orrlyukakat is el kell takarni. Az nem helyes, ha az áll vagy az orr alatt van. Feltétlenül kell cserélni, ha benedvesedett vagy bepiszkolódott. Fontos, hogy a gumitartóval helyezzük fel vagy vegyük le, esetleg igazítsuk meg. A maszk ne lógjon szabadon az orron és szájon. Simuljon szorosan az archoz, hogy a levegő ne jusson ki és be a két oldalon.



Mi az előnye az FFP2 reszpirátornak?



Az FFP2 légzésvédő maszk megszűri a ki- és belélegzett levegőt, főleg azok használják, akik gyakran közvetlen, szoros kapcsolatba kerülnek a fertőzött személyekkel. A reszpirátor előnye, hogy odasimul az archoz. Feleslegesen ne érintsük meg, így csökkentsük a kéz és a reszpirátor fertőződését. Ha nem takarja el a szájat és az orrot, nem véd, és sem az egyén, sem a környezet szempontjából nem nyújt megfelelő védelmet.



A szokásos arcmaszkot mindenkinek FFP2 reszpirátorra kellene kicserélnie?



Minden arcvédő jó, de csak akkor, ha helyesen használjuk. A széles közvélemény továbbra is eredményesen tud védekezni a megfelelően felhelyezett szájmaszkkal, a mobilitás csökkentésére tett intézkedések betartásával, a távolságtartással, a következetes higiéniával és a kézfertőtlenítéssel. Azoknak, akik munkájuk során sok emberrel kerülnek kapcsolatba, azt ajánlják, hogy gyakran cseréljék a maszkot, vagy olyan eszközzel takarják el az arcukat, amelyet hosszú ideig lehet csere nélkül használni (FFP2 és FFP3 reszpirátor).



Miért rendelte el néhány ország a reszpirátor viselését?



A SARS-CoV-2 néhány mutációjának gyorsabb terjedésére való tekintettel feltételezhető, hogy ha nem megfelelően viselik a textilmaszkot és az egyszer használatos maszkot, ha nem tartják be a járványügyi intézkedéseket, főleg a szociális távolságtartást, nagy a veszélye annak, hogy jelentősen megnő az új fertőzéses esetek száma. Az FFP2 reszpirátor viselésének elrendelése valószínűleg főleg azzal függ össze, hogy az emberek nem tartják be az intézkedéseket, főleg a közösségi kapcsolatok terén, nincs teljes lezárás, és még mindig találkoznak egymással emberek, akik nem helyesen viselik a maszkot: nem simul az arcukra, nem takarja el az orrukat és a szájukat, s ha piszkos vagy nedves, nem cserélik ki.



Viseljünk két maszkot, ha jobban szeretnénk védekezni és nincs reszpirátorunk?



A két maszk viseléséről megoszlanak a vélemények, s a tények egyelőre túlnyomórészt elméleti síkon mozognak. Az egyszer használatos vagy sűrűn szövött pamutból készült maszkok, amelyeket jól helyeztek fel, valószínűleg nagyobb védelmet nyújtanak a koronavírus ellen, mint az egyszerűek. A több réteg jobb szűrést jelent. A két maszk viselése hamis biztonságérzetet adhat az embereknek. A SARSCoV2 vírus a szem nyálkahártyáján keresztül is bejuthat a szervezetbe, tehát nem lehet csak a dupla maszkra hagyatkozni. Az is igaz, hogy ha a maszkot rosszul tesszük fel, és minkét oldalon bejut a levegő, a maszk piszkos vagy nem minőségi anyagból készült, akkor a dupla védelem sem feltétlenül hatásos. A dupla sebészi maszk viselése akár még csökkentheti is a hatékonyságot. Az egyszer használatos maszknak nagyon jó a szűrési képessége, de főleg az a hibája, hogy nem jól illeszkedik az archoz. A dupla maszk megnehezítheti a légzést, és ahhoz vezethet, hogy a réseken még több nem szűrt levegő áramlik be. A maszk fő feladata, hogy felfogja a vírust tartalmazó részecskéket, és így akadályozza meg a fertőzés terjedését egyik emberről a másikra. Nem kizárt, hogy a dupla maszk nem képes tökéletesen betölteni elsődleges szerepét.

A jobb védekezés érdekében ha emberek között van, tartsa be a kétméteres távolságot, és házon kívül csak minimális időt töltsön. Amikor otthon van, gyakran szellőztessen. Reszpirátor hiányában viseljen jó minőségű egyszer használatos, esetleg két- vagy háromrétegű pamutmaszkot, ami jól simul az archoz, és kényelmesen eltakarja a száját és az orrát.



Hogyan és ki ellenőrzi a reszpirátort?



Mielőtt forgalomba kerül, az erre kiválasztott személyek próbálják ki, s amikor már kereskedelmi forgalomban van, akkor pedig a hivatalos szervek, nálunk a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrző és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi. A folyamat két részből – vizuális ellenőrzésből és a dokumentáció ellenőrzéséből áll. Az Európai Unióban legfontosabb dokumentum az a tanúsítvány, amellyel a termék az európai piacra kerülhet. Ezenkívül még más dokumentumot is meg kell szerezni a forgalmazáshoz. Nem utolsósorban a használati utasítást is ellenőrzik. A vizuális ellenőrzéskor a csomagoláson feltüntetett információkat és magát a terméket is ellenőrzik. A terméken fel kell tüntetni a CE jelzést egy négyjegyű szám kíséretében, továbbá a gyártó üzleti nevét vagy a védjegyet, továbbá a vállalat székhelyét, helyét vagy címét, a típust vagy más adatot, ami segít identifikálni a terméket. Ha az eszköz az EU-n kívül készült, akkor ugyanez a forgalmazóra is vonatkozik. A reszpirátorok ellenőrzésének eredményeit a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrző és Munkaügyi Felügyelőség honlapján találják meg.



Szabad szemmel is felismerhető a jó minőségű reszpirátor?



Legegyszerűbb azt megnézni, hogy a terméken ott van-e a CE és a négyjegyű szám, továbbá a műszaki norma száma, a nyilvánosságra hozatal éve, a szűrési képesség mértéke, az eszköz típusa. Ha a reszpirátoron legalább ezek az adatok megtalálhatók, nagy valószínűséggel a gyártó az érvényes jogi előírások szerint járt el, és helyes használattal képes bennünket megvédeni a fertőzéstől.