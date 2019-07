Melegkiütés vagy napallergia?

A miliaria, vagyis a melegkiütés meglehetősen gyakori bőrtünet csecsemőknél és kisgyermekeknél, ugyanis az ő hőszabályozásuk még nem olyan fejlett, mint a felnőtteké. Emiatt a hőség hatására könnyen eltömődnek a verejtékmirigyeik. Ha pedig ebben a meleg és nedves környezetben a baktériumok is elszaporodnak, szinte törvényszerűen megjelennek a piros foltok, hólyagok. Éppen ezért a szülőknek nagyon gondosaknak kell lenniük a gyerekek öltöztetésekor, hiszen sokan túlzott óvatosságból nyáron is túlöltöztetik a kicsiket. Fontos lenne a gyerekeknél is a szellős, könnyű öltözéket és lehetőség szerint a pelenka nélküli „szellőztetést” választani.



A felnőttkorban kialakuló melegkiütés nem feltétlenül csak a legnagyobb hőségben jelenhet meg, hiszen annyi is elég hozzá, hogy túl szoros, nem szellőző ruhák alatt megrekedjen az izzadtság a test felületén. Az emiatt elszaporodó melegkiütések lehetnek gyulladtak és nem gyulladtak. A gyulladásos formát miliaria rubrának hívják, és többnyire viszkető, duzzadt, vörös pattanás formájában jelenik meg.

A nem gyulladásos típus – a kristályos miliaria – főként a háton, a vállon, a mellkason és a hónaljban alakul ki, és láthatóan egy folyadékkal töltött hólyag formájában jelentkezik. Többnyire nem egyetlen hólyagról van szó, az adott bőrfelületen nagyobb csoportokban vannak jelen a hólyagocskák. Ezek nem viszketnek, nem pirosak, és ha kipukkantjuk vagy elvakarjuk őket, vízszerű folyadék távozik belőlük. Jellemzően gyorsan elmúlnak, különösen, ha szabadon hagyjuk a testfelületet. A melegkiütéssel szemben a napallergia sokféle formában jelentkezhet. Lehet piros folt, pattanás, de mutatkozhat csalánkiütésként is. Sokszor csak a fénynek kitett testrészeken jelentkezik, de ha valódi allergiáról van szó, a fényhatást követően az egész testen megmutatkozhat. A bőrtünet időről időre kiújulhat, és visszamaradó foltos elváltozást is okozhat.



Ha biztosak vagyunk benne, hogy melegkiütésről van szó, a legfontosabb, hogy könnyű, szellős öltözékre váltsunk és minél többet hagyjuk szellőzni a bőrt. Az esetek többségében a tünet magától elmúlik, főként, ha kristályos miliárióról van szó. Ha mégsem múlik el magától a kiütés, akkor érdemes orvoshoz fordulni. A kezelés ilyenkor általában cinktartalmú rázókeverékkel történik. Ugyanezzel a keverékkel enyhíthető a gyulladt típus okozta viszketés és égő érzés is, de ki lehet próbálni hintőporos kezelést is, főként orvosi tanácsra. Ritkábban, de megesik, hogy helyi antibiotikumos kenőcsre van szükség, ha a kínzó tünetek alapján úgy látszik, hogy elszaporodtak a baktériumok az adott bőrfelületen. Ha pedig a kivizsgáláson kiderül, hogy napallergiáról van szó, akkor gyulladáscsökkentő, hűsítő készítmény használata javasolt, súlyosabb esetben pedig antihisztamin-tartalmú gyógyszerre is szükség lehet. (házipatika)