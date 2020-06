Koronavírus - A hagyományos szappan vagy az alkoholos gél a jobb?

Nem az a kérdés, hogy mi a jobb, hanem az, hogy lehet vásárolni. A kézhigiénia alapvető módja a kézmosás. Elég, ha a kezet folyékony szappannal alaposan megmossuk, és egyszer használatos papírtörlővel alaposan megtörüljük. Odahaza természetesen textil törülközőt is használhatunk, amit a használat gyakorisága és a családtagok száma szerint cseréljünk, és legalább 60 C-fokon mossunk ki. Ha nincs a közelben mosdó, használhatunk alkoholtartalmú fertőtlenítőgélt vagy folyadékot. Normális körülmények között a fertőtlenítő nem pótolja a kézmosást. A fertőtlenítés főleg az egészségügyi személyzetnek ajánlott. Az antibakteriális gél megfelelő alternatíva lehet, ha nincs a közelben mosdó, vagy olyan munkát végzünk, ami közben gyakran kell kezet mosni. Például az üzletben, ahol az elárusító nem mehet minden vásárló után a mosdóhoz.

Soha nem kombináljuk a szappant és a gélt. Teljesen felesleges, és árt a bőrnek. Ráadásul ha alkoholos géllel vagy folyadékkal kenjük be a nedves kezet, feloldódhat és elveszítheti fertőtlenítő hatását. Mindig csak az egyiket használjuk.

Milyen szerepet játszik az alkohol?

Az alkohol elpusztítja a mikroorganizmusokat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a kézfertőtlenítő 70 százalékát alkoholnak, glicerinnek és hidrogénperoxidnak kell alkotnia. Más fertőtlenítő összetevő nem kell. Néhány gyártó még bőrvédő pantenolt, E-vitamint és más anyagokat is használ. A WHO receptje csak az alap. A jó minőségű fertőtlenítő készítmény csomagolásán minden normát fel kell tüntetni, amelyek szerint a tesztelést végezték. A Covid-19 járvány idején használt fertőtlenítőszereknek vírusölő hatásúaknak kell lenniük. Bebizonyosodott, hogy a vírusokat jobban elpusztítja az etanol alapú fertőtlenítő.