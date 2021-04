Itt az ideje, hogy elvégezzék az elhalasztott műtéteket

A Betegek Jogvédő Szövetsége szerint elérkezett az ideje annak, hogy enyhüljenek a járványügyi intézkedések, s hogy mindenki megfelelő ellátásban részesüljön.



Nemcsak a tervezett műtéteket halasztották el az elmúlt hónapokban, hanem a fontos szűrővizsgálatokat és a diagnosztikai kivizsgálásokat is. Az az egészségbiztosítóktól beszerzett adatok szerint 2019-hez viszonyítva 2020 utolsó negyedévében csaknem egyharmaddal csökkent az általános orvosok által végzett szűrővizsgálatok száma, a diagnosztikai kivizsgálások száma pedig több mint félmillióval lett kevesebb az említett időszakban. Leggyakrabban az RTG kivizsgálásokat, a kolonoszkópiai és a mammográfiai kivizsgálást napolták el. „A legnagyobb gondnak a szűrővizsgálatok elhanyagolását tartom. Az idő mutatja majd meg, hogy milyen más és felesleges járvány kialakulását segítettük így elő” – mondta Mária Lévyová, a szövetség elnöke.



Hónapok óta fájdalmak közepette



A koronavírus-járvány hónapjai alatt a szövetség többször is figyelmeztetett arra a tényre, hogy a betegek százainak lényegesen romlott az életminősége, mert a betervezett műtétet elhalasztották. „A betegek hozzánk fordultak és arra panaszkodtak, hogy hosszú hónapokig fájdalmak közepette várnak a beavatkozásra” – mondta Lévyová. Az egészségbiztosítók adatai szerint 25 százalékkal csökkent a kórházi kezelések száma. Az elmúlt év utolsó három hónapjában, amikor a járványügyi helyzet lényegesen romlott, a szlovákiai kórházakban 43 ezerrel kevesebb műtétet végeztek, mint 2019 hasonló időszakában. Vezetnek az elnapolt orr-fülgégészeti, az izom- és csontrendszeri és az emésztőrendszeri műtétek. Meg kell jegyezni, hogy műtéteket nemcsak az utolsó negyedévben, hanem lényegében az egész év folyamán elhalasztottak.



Van, aki hónapokig vár



A betegek joggal teszik fel a kérdést, hogy az egészségügyi minisztérium a járványügyi intézkedések enyhítésével párhuzamosan hogyan fogja elérni, hogy a betegellátás mindenki számára elérhető legyen. A szövetség megbízásából a 2muse ügynökség által végzett 2019-es reprezentatív felmérés szerint épp a várakozási idő miatt voltak a betegek a legelégedetlenebbek. Csak a megkérdezettek negyede mondta, hogy körülbelül egy héten belül kapott időpontot a szakorvosnál. 36 százalék körülbelül egy hónapot várt, 29 százalék 2-3 hónapot, a többiek négynél több hónapot. „Mivel hónapokat csúsztak a beavatkozások, számítani kell arra, hogy a betegek állapota most már még rosszabb lett, hiszen a pandémia előtt sem volt ideális” – figyelmeztetett Mária Lévyová. Véleménye szerint az új egészségügyi miniszter nehéz feladat előtt áll: csökkentenie kell a járvány miatt meghosszabbodott várakozási időt. Tovább rontja a helyzetet, hogy az egészségügyi dolgozók kimerültek, csökkent a számuk, s egy részük elérte a nyugdíjkorhatárt. Az egészségügyre fordított kiadások alacsony szintjére végeredményben a betegek fizetnek rá. „Az egészségbiztosítók 2020 végén több mint 140 millió euró veszteséggel zártak. Kérdés, hogy lesz-e elegendő pénzük arra, hogy ebből fedezzék az elnapolt beavatkozásokat” – jegyezte meg az elnök asszony.



A kormányprogrammal összhangban



Nem lenne jó, ha a betegek bizonytalanságban élnének. Itt az ideje hát, hogy az illetékes szervek intenzíven mérjék fel azokat a károkat, amelyeket a pandémia a betegellátásnak okozott. „Elvárjuk, hogy a kormány foglalkozzon a betegek igényeivel. Ez összhangban van a kormány programjával, amelyben egyebek mellett kötelezte magát, hogy javítani fogja a betegellátás színvonalát. A kormány azt is ígérte: oda fog figyelni, hogy mindenki részt vehessen a szűrővizsgálatokon, hogy megfelelő ellátásban részesüljön, hogy törődjön lelki egészségével, jobban fog gondoskodni az egészségkárosodottakról, a hátrányos helyzetű közösségekről, a nyugdíjasokról és más veszélyeztetett csoportokról.



