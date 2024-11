Idén több a légúti beteg, mint tavaly

A tavalyi évhez viszonyítva most több a légúti beteg. Tavaly ilyenkor 8000-rel kevesebb volt. A közegészségügyi hivatalok virológiai laboratóriumaiban a szezon eleje óta 82 mintát vizsgáltak ki, ebből 15 SARS-CoV-2 pozitív volt, tavaly 23-mal több.

Mi az influenza?

A légutak heveny vírusos betegsége, amit az A, a B és a C típusú vírus okozhat. Egy év alatt többször is megbetegedhet az ember, s mindig más vírus válthatja ki a bajt. Cseppfertőzéssel – főleg köhögéssel, tüsszögéssel vagy beszéddel – gyorsan terjed. Az ember már azelőtt fertőz, mielőtt a tünetek megjelennek, s még további 4-5 napig terjesztheti a betegséget. A vírus elég ellenálló, ugyanis néhány óráig életképes marad a kilincsen, az asztalon és a mobiltelefonon. A fertőzés után néhány órával megjelennek a tünetek: 39 C-fokos láz, fejfájás, ízületi és izomfájdalom, fáradtság. A negyedik napon általában csökken a testhőmérséklet, a tünetek enyhülnek. Ha valaki influenzás, nem biztos, hogy fáj a torka vagy a feje, vagy hogy náthás, de köhögés és fáradtság még a következő héten is kínozhatja a beteget.

Mi a különbség?

A megfázás és az influenza is vírusos betegség, de más-más vírus okozza. Az influenza szövődménye lehet tüdő-, melléküreg-, légcsőgyulladás vagy agyhártyagyulladás. Ezek elsősorban a szeniorokat, a cukorbetegeket és a gyenge immunrendszerű embereket veszélyeztetik.

A megfázásnak viszont nincsenek szövődményei. A megfázás abban különbözik az influenzától, hogy:

a tünetek nem hirtelen jelennek meg

a fej- és izomfájdalom gyengébb

a hőemelkedés legfeljebb 38 C-fokos

torokfájás, nátha és tüsszögés jelentkezik.

Mit lehet ellene tenni?

Mivel az influenza ellen nincs gyógyszer, a kezelés a tünetek enyhítésére és a vírus elleni harcra szorítkozik. Kulcsfontosságú az ágynyugalom, az elegendő folyadékpótlás, vitaminok, gyömbértea és méz fogyasztása.

„A veszélyeztetett csoportoknak vagy a súlyosabb eseteknek antivirotikumokat ajánl az orvos. Antibiotikum influenza ellen csak másodlagos bakteriális fertőzés esetén javasolt. Ha az influenzát antibiotikummal próbálják kezelni, az inkább árt, mint használ”

– mondja dr. Marek Pytliak. Láz- és fájdalomcsillapítóként a paracetamol- vagy ibuprofén- tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek ajánlottak.

„A paracetamol enyhíti a lázat és a fájdalmat, de gyulladáscsökkentő hatása nincs. Az ibuprofén ugyan rendelkezik ezekkel a tulajdonsággal, de megterheli a gyomrot”

– teszi hozzá a szakember. Jó fájdalomcsillapítók az acetilszalicilsav- tartalmú gyógyszerek. Csökkentik a fájdalmat, a gyulladást és a lázat, antikoagulációs hatásuk is van, ami enyhíti a trombózis kockázatát.

Hogyan kerüljük el?

A megelőzés ebben az esetben is kulcsfontosságú. Leghatásosabb módja a védőoltás, ami csökkenti fertőzés esélyét és enyhíti a betegség lefolyását. Rendkívül fontos a szappannal végzett rendszeres kézmosás, fertőtlenítő használata, az arc, a szem, az orr és a száj érintésének kerülése. Kisebb a fertőzés esélye, ha C- és D-vitamint, cinket, szelént és béta-glukánt fogyasztunk. Fontos szerepet játszik a megelőzésben a változatos étrend, a friss levegőn való tartózkodás, az edzettség és az, ha kerüljük a beteg személyek társaságát.