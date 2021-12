Hogyan érhetjük el, hogy a fiatal ne gyújtson rá?

Például kiderült, hogy a 15–17 éves fiatalok 40 százaléka már dohányzott, 26 százalékuk naponta vagy hetente többször rágyújt. Több mint egyharmaduk még az alapiskolában kezdett dohányozni, s a megkérdezettek 48 százalékát egyáltalán nem érdekli a dohányzás káros hatása. Megdöbbentő, hogy törvényellenes módon a fiatalok 49 százaléka gond nélkül maga vásárol cigarettát. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség nyáron 234 dohányboltot ellenőrzött.

„Az esetek csaknem egyötödében a fiataloknak gond nélkül sikerült cigarettát vásárolniuk – mondja Jana Vilímová, a felügyelőség munkatársa. Elgondolkodtató, hogy minden harmadik kiskorú alapiskolásnak is simán eladtak cigarettát. A legtöbb törvénysértés a Nagyszombati kerületben, a legkevesebb a Pozsonyiban volt. A felmérés azt is kimutatta, hogy a serdülők nem tudatosítják, hogy a dohányzás mennyire árt az egészségnek. Sokkal gyorsabban függővé válnak, ezért a leszokás is nagyobb gond. Ezért született meg a H3KNISA projekt, amely a középiskolások veszélyeztetett csoportját szólítja meg.

„Tudjuk, hogy a fiataloknak nem lehet parancsolni, tiltani még a dohányzást illetően sem. Viszont szívesen vitatkoznak, felnéznek a szaktekintélyekre, ideális esetben a velük egykorúakra. Ezzel a projekttel ilyen fiatal személyiségeket szeretnénk bemutatni, akik pozitív értelemben motiválhatják őket”

– mondta Matúš Okajček, a projekt védnöke, influenszer. Néhány jó tanács szülőknek:

Beszélgessen el serdülő gyerekével a dohányzás káros hatásairól – a csökkent immunitásról, a légzési problémákról, a magas vérnyomásról, a fejfájásról, a fáradtságról, a teljesítmény csökkenéséről, a fogszuvasodásról, a ráncosodásról, a szájszagról és az erőnlét csökkenéséről.

Építsen ki jó kapcsolatot serdülő gyerekével. Beszéljen vele nyíltan, gyakran, és töltsön vele sok időt. Ezek után biztosan elmondja problémáit.

Kutassa ki, hogy mi okoz gyerekének stresszt. Épp az iskolai, baráti, otthoni vagy párkapcsolati probléma lehet az, aminek alapján dohányozni kezd, és biztos fontos oka annak is, hogy miért nem tud leszokni erről a szenvedélyről.

Ismerje meg serdülő gyereke barátait. Hívja őket meg, hogy bizonyos időt eltölthessen velük és gyermekével.

Mutasson példát – ne dohányozzon! Ha ön dohányzik, mondja el tapasztalatait gyermekének, hogy miért és hogyan kezdett el dohányozni. Ha még mindig cigizik, határozza el, hogy leszokik. Ha egyedül nem képes rá, keressen egy hatásos leszokási programot.

Segítse gyermekét, hogy le tudjon szokni. Míg a serdülők, akik cigiznek, azt gondolják, hogy bármikor le tudnak szokni, a kutatások azt mutatják, hogy ez nem igaz. A tinédzserek már 5 doboz cigaretta elszívása után függővé válhatnak. Készítsék el a közös leszokási tervet.

