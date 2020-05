Hogyan dolgozzunk otthonról?

1. Jelölje ki a helyet, ahol dolgozik, és ahol nem



Egyszerű a számítógépet rátenni a konyhaasztalra, vagy leheverni a kanapéra, és elkezdeni a munkát. Egy állandó hely – szoba, asztal vagy szék –, ahová az ember naponta dolgozni megy, segít abban, hogy társítsa a helyet a munkavégzéssel. Tegyen ki néhány tárgyat az asztalára, amit a munkahelyén is szokott, például családi fotókat, vegyen egy új egér alátétet, amit szeret, tegyen kis nassolnivalót egy polcra, ami miatt fel kell állnia. Nagyon fontos az is, hogy határozza meg azokat a helyeket, ahol nem dolgozik. Valószínűleg soha nem viszi a számítógépet a hálószobába. Ezzel lelkileg távolságot tart a munkától, még ha kénytelen is otthonról dolgozni.



2. Gyerekek otthon



Mindenhol távoktatás van. A szülők helyzete nem könnyű. A kijárási korlátozások miatt nehéz a gyerekeknek a kellő mozgást biztosítani. Ne hagyja, hogy a gyerekek egész nap pizsamában legyenek, kivéve legfeljebb a hétvégét.

Fel kell kelniük a szokott időben, tisztálkodni és reggelizni a családi asztalnál. Ragaszkodjon ahhoz, hogy az asztalnál egyenek, ne a kanapén ülve a TV előtt. A gyerekek jól beilleszkednek az iskola rendjébe, viszont otthon együtt vannak a családdal. Az iskola megad egy napirendet, az első feladat most az lehet, hogy készítsenek egy posztert, és tűzzék ki, hogy mindig szem előtt legyen.



3. Videóbeszélgetés



Valószínűleg sok időt fog tölteni videóbeszélgetéssel. Ha szeretne csupán csevegni valakivel, munkatársaival, barátaival, hívja őket egy nem hivatalos megbeszélésre. A videóbeszélgetés során általában koncentráljon egy ablakra, zárja be a többit, úgy, ahogy elteszi a telefonját vagy becsukja a laptopját egy megbeszélésen.



4. Napi rutin



A körülményektől sok minden függ, de álljon ellen a kísértésnek, és ne kezdjen el felébredés után az ágyban dolgozni. Ragaszkodjon a napi rutinhoz, felkelés után reggeli, öltözködés, majd „közlekedés” a munkahelyre. Ha pizsamában marad, az ugyan kényelmes, de kevésbé fogja érezni, hogy rendes munkanapja van, és nehezebb lesz a munkavégzés.

5. Legyen napirendje

Az otthoni munkában egy a kellemes: nem kell utazni. Gondoljon erre úgy, hogy most lehetősége van kipróbálni más időbeosztást, és megtalálni biológiai óráján azt az időtartamot, amikor a leginkább produktív.

Ha ön „pacsirta”, végezze el a munkája egy részét kora reggel, majd tartson 10-11 óra körül egy kis szünetet. Ha éjjeli bagoly, aki szeret kicsit tovább aludni, változtasson úgy az időbeosztásán, hogy dolgozzon többet késő délután, amikor hazautazna egyébként.

6. Ne dolgozzon egész nap



A legnehezebb az otthoni munkában meghúzni a határokat. Válasszon ki egy időpontot, amikor befejezte a munkát aznapra (ha teheti). Tartson szüneteket, mint a munkahelyén is tenné, sétáljon egy kicsit, vagy hívja fel egy barátját. Legyen kíméletes magával. Ne akarjon ugyanolyan teljesítményt elérni, mint a munkahelyén. Az ügyfelek és kollégák többsége is ugyanabban a helyzetben van, és megértik önt. Ha egy kutya konferenciabeszélgetés közben ugat, vagy egy videóbeszélgetésben egy gyermek jön-megy, az rendben van, biztos, hogy kollégái, ügyfelei örülni fognak a gyerekeknek.



7. Készítsen tennivaló-listát



Az irodában a munka mindig sürgős, ritkán van lehetőség kikapcsolásra. Az otthoni munka során lehetősége van arra, hogy utolérje magát az ember, elintézzen egy bankátutalást, gondolkozzon egy hosszú távú projekten, vagy elolvasson egy cikket, amit már régen kijelölt magának.

Vannak, akik egyszobás lakásban laknak, másoknak a párja is otthonról dolgozik, otthon vannak a gyerekek, otthon van a kutya, lehet, hogy lassúbb az internet, ugatás lehet a háttérben, de végül is egyszer csak visszazökkenünk a megszokott kerékvágásba.



