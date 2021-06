Hatásos volt a Covid-19 elleni oltás a Nemzeti Onkológiai Intézetben

Több mint 800 alkalmazott oltatta be magát Covid-19 ellen a Nemzeti Onkológiai Intézetben (Národný onkologický ústav – NOÚ). Utána az ellenanyagtesztet is elvégezték, s kiderült: hatásos volt az oltás.

A felmérésben 459 alkalmazott vett részt, 85 százalékuk nő. Az ő IgG ellenanyaguk szintjét 22 nappal, majd 45 nappal a Pfizer/BioNTech konzorcium Comirnaty vakcinájának beadása után vizsgálták meg. A felmérés során az oltóanyag hatásosságát, a mellékhatások előfordulását és az ellenanyagok dinamikáját mérték fel.



A legmegbízhatóbb út



„Ezt a felmérést, ami az NOÚ saját tudományos projektje, a szakmai és a laikus közvélemény számára nagy lehetőségnek tartom. Az így szerzett adatok bizonyítják, hogy a Covid-19 ellen a vakcináció a legmegbízhatóbb út” – jegyezte meg Tomáš Alscher, a Nemzeti Onkológiai Intézet igazgatója. A legfontosabb felismerés az, hogy hatásos a védőoltás. „Hét nappal a második adag után az oltás több mint 99 százalékos védettséget nyújtott, ami rendkívül jó eredmény. Ez kétségbevonhatatlanul megcáfolta az oltásellenesek által terjesztett állítást, miszerint az oltás értelmetlen” – mutatott rá Patrik Palacka, a kemoterápiai osztály főorvosa. A második adag beadása után három hónappal csak két alkalmazottnál mutatott ki a PCR-teszt fertőzést. „A magas védettség kialakulásához kétségkívül hozzájárult, hogy az egészségügyi intézményben szigorúan betartották a járványellenes intézkedéseket: reszpirátort és kesztyűt viseltek, rendszeresen fertőtlenítettek” – tette hozzá Katarína Zanchetta, a felmérést végző csoport tagja. Felmérték az első és a második vakcina után jelentkező mellékhatásokat is. A második oltás után általában gyakrabban jelentkeztek mellékhatások. „Leggyakrabban az oltás helyén és a végtagban jelentkező fájdalomról és fáradtságról számoltak be az alkalmazottak. Ritkábban fordult elő rosszullét, hasmenés, magas vérnyomás és az arc megduzzadása” – jegyezte meg Patrik Palacka. A Nemzeti Onkológiai Intézet felmérése igazolta, hogy változás mutatkozott az ellenanyagok szintjében. A második vakcina beadása után 22–45 nappal mennyisége körülbelül a felére csökkent.



Az epidemiológusok is igazolták



A kutatások és a gyakorlat is egyértelműen igazolja, hogy a Covid-19 elleni vakcinák hatásosak. Ám néha az is megfertőződhet, akit már beoltottak. Esetükben valószínűleg nem alakult ki az oltás után a várt immunválasz, ami lényegében megfelel az elvárásoknak.

A Közegészségügyi Hivatal besztercebányai területi hivatala rendszeresen elemzi a szlovákiai járványügyi helyzetet, beleértve a Covid-19-et is. A legutolsó közzétett elemzés 2021 áprilisból származik. Eszerint áprilisban 424 egészségügyi alkalmazott volt fertőzött. Új haláleset nem fordult elő a Covid-19-cel kapcsolatban, és a betegség előfordulása 66,8 százalékkal csökkent. Az említett időszakban 298 egészségügyi alkalmazott betegedett meg, ők nem voltak beoltva (70,5 százalék). Az igazsághoz tartozik, hogy 126 beoltott személy is megbetegedett, mégpedig 30-an azok közül, akik az első oltást kapták meg, 96-an pedig azok közül, akik mindkét vakcinát megkapták. Közülük 40 teljesen tünetmentes volt.

Ez év május 18-ig az epidemiológiai információs rendszerben (EPIS) 456 585 Covid-19-est jegyeznek, 7 766-an azután kapták el a fertőzést, amikor már be voltak oltva. Az 1 437 945 első oltás után lévők közül 6 137-en fertőződtek meg. Ez a szám nem éri el a 0,4 százalékot.

Az AstraZeneca társaság Vaxzevria oltóanyagának esetében az epidemiológusok külön kiszámították a pozitivitás mértékét négy héttel az első adag beadása után. A pozitivitás aránya ebben az esetben 0,2 százalék volt. A második adag után 1 629 pozitív esetet jegyeztek, ami a második adagot megkapott 682 859 személy 0,24 százaléka. Azonban ha figyelembe vesszük azt az időszakot, vagyis a 14 napot is, amikor várható, hogy a második adag teljes védelmet nyújt, a betegség átlagos előfordulási aránya 0,12 százalék (0,01 százalék a Moderna és a Vaxzevria, 0,15 százalék pedig a Pfizer/BioNTech társaság Comirnaty oltóanyagának esetében). Az EPIS rendszerében 122 halálesetet regisztrálnak azon pozitív személyek között, akik megkapták az oltást (111 esetben az első, 11 esetben pedig a második oltás után, ezek közül több mint 14 nappal a második vakcina után 6-an haltak meg.)



Az immunrendszertől is függ



Több oka van annak, miért alakulhat ki fertőzés a beoltottak között. Az egyik az, hogy oltás után az ellenanyagok képződése az ember immunrendszerétől is függ, és nem teljesen biztos, hogy elegendő a vakcina által kiváltott reakció a teljes védettséghez. Azt sem lehet kizárni, hogy a fertőzés közvetlenül a vakcina beadása után következik be, illetve még azelőtt, mielőtt megfelelő mennyiségű ellenanyag képződött volna.