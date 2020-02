Hasznos, de ne igyák forrón!

Télen még azok is teáznak, akik év közben csak ritkán. Ez alapvetően egészséges. Ám nem mindegy, hogyan isszuk. Ugyanis a türelmetlenség miatt forrón felhörpintett tea árthat is.

A kínálat gazdag: lehet fehér, sárga, zöld, gyógy- és gyümölcstea. Ha nem visszük túlzásba, valamennyi jótékonyan hat szervezetünkre. Ám nem árt vigyázni, ugyanis nem mindegyiknek bizonyított az egészségre gyakorolt hatása. Esetenként mellékhatások is jelentkezhetnek, amelyek akár komoly bajt is előidézhetnek. Hadd említsek néhány példát.

Páfrányfenyő

Divatba jött és nagyon egészségesnek tartják például a páfrányfenyőt (Ginkgo biloba). Némely kutatási eredmény azt sugallja, segíthet abban, hogy a szemfenéki meszesedésben szenvedőknek tovább megmaradjon a látásuk. Állítólag egészségesek esetében nem bizonyított, hogy javítja az emlékezőképességet. Más kutatások szerint viszont javulhatnak tőle a kognitív funkciók, oldhatja a szorongást. Nem csoda hát, hogy teát készítenek belőle. Csakhogy a már ismert kockázatok miatt páfrányfenyő-kivonatot tartalmazó termékeket kizárólag az orvossal való megbeszélés után lenne szabad fogyasztani. Például ibuprofent tartalmazó fájdalomcsillapítóval együtt szedve növeli a belső vérzés kockázatát, felerősítheti vagy csökkentheti egyes antidepresszánsok hatását.

Lapacho

Miközben több laboratóriumi teszt arra utal, hogy a dél-amerikai Tabebuia impetiginosa fafaj belső kérgéből készülő lapacho tea gátolja bizonyos, betegségeket okozó organizmusok és némely rákos sejtek szaporodását, éppen utóbbi hatása kelt komoly aggodalmakat a terhes nők esetében. Ugyanis a rákos sejtekhez hasonlóan a magzat sejtjei is gyorsan osztódnak. Hangsúlyozni kell: minden, ami nem mérgező és ehető, módjával fogyasztva egészségesnek is mondható, és szinte csak arról nem bizonyították, hogy például antibakteriális vagy gombaölő, amiről nem akarták. Nem igazolt, hogy a lapacho tea teljesen biztonságos. Ám az már biztos, hogy a vérhígítót szedőknek kerülniük kell, de a terhes és szoptató anyáknak sem ajánlják, mert egy állatkísérletben a vemhes patkányok embriói elpusztultak tőle. Nem bizonyosodott be az sem, hogy a kisgyerekek, a súlyos máj- vagy vesebetegek biztonsággal fogyaszthatják.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy minden kutatási eredményt, különösen a főleg következtetésekre jutó tanulmányokat fenntartásokkal kell fogadni. Mindenesetre egy 2020 januárjában közzétett, 100 000 tesztalany bevonásával végzett kínai kutatás eredményei arra utalnak, hogy azok, akik legalább hetente háromszor isznak ilyen teát, tovább élhetnek, és különösen a zöld tea csökkenti – a szív- és érrendszert védő hatása révén – a korai halál kockázatát.

Fekete tea

A fekete tea sem lebecsülendő. A fogyasztókat megtévesztheti, hogy gyakran nem értékelik eléggé, és vele szemben a zöld teát vagy a dél-afrikai vörös fokföldi rekettye zsenge hajtásaiból készülő koffeinmentes rooibost részesítik előnyben. Ez utóbbi egyébként bizonyítottan kedvezően hat a vérnyomásra, és állatkísérletekben csökkentette a vércukorszintet is. Pedig a fekete teáról bebizonyosodott: igenis egészséges és fékezi bizonyos daganatos sejtek burjánzását (például egy kínai kutatás szerint a hasnyálmirigy rákos sejtjeit). Egy másik kutatás szerint az évtizedeken át heti legalább négy alkalommal fogyasztott zöld, fekete vagy oolong tea hatására jobban működik az agy (javítja adatfeldolgozó képességét), és segít megelőzni a demencia, az öregkori szellemi leépülés kialakulását.

60°C felett ne!

Arra már korábbi vizsgálatok is rámutattak, hogy a forrón elfogyasztott ital megégetheti a torkot, és nyelőcsőrákot okozhat. 2020 januárjában hozták nyilvánosságra annak a tanulmánynak az eredményeit, amely elsőként foglalkozott azzal, milyen összefüggés van az elfogyasztott tea mennyisége, valamint hőfoka és a laphámsejtes nyelőcsőrák kialakulása között. A kutatást Irán északkeleti részén 2004 és 2008 között végezték 50 000, 40–75 éves személy bevonásával. Voltak, akik forrón, 60°C feletti hőmérsékleten itták a teát, akár két perccel a forrázás után, mások hat percet vártak. Kiderült: sokkal nagyobb veszélynek teszik ki magukat azok, akik naponta 700 ml vagy ennél több, 60°C-nál magasabb hőmérsékletű teát fogyasztanak. Esetükben a laphámsejtes nyelőcsőrák előfordulása 90%kal megnő.

Teljesen észszerű és érthető, hogy mindenki egészséges szeretne lenni. Ehhez pedig – fajtától függően – a teák is hozzájárulhatnak. Mértékkel nyugodtan fogyaszthatók (a gyógynövényteák más lapra tartoznak, mert vannak olyan körülmények, amelyek miatt egyik-másik nem ajánlott), de ne forrón igyuk, akárcsak mást se, mert előbb-utóbb betegséget válthat ki.