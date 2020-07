Ha jön a szúnyoginvázió...

Szerencsés az, akinek a csípés helye csak viszket, kivörösödik. Ám nem ritka, hogy begyullad a bőr. Ezek a vérszívók nem mindenkit egyformán szeretnek. Összeállításunkból megtudhatja, hogy ön melyik csoportba tartozik és miért.

Abból kell kiindulni, hogy a szúnyogok azokat kedvelik, aki sok szén-dioxidot lélegeznek ki. A magas embereknek általában nagy a tüdejük, ezért több levegőt lélegeznek be és ki, s épp ezért őket gyakran csípik meg a szúnyogok.

Mivel a terhes nő hasa több fokkal melegebb, mint a nem terhes nőé, ez vonzza a szúnyogokat.

A jövendő kismamák kétszer jobban vonzzák a vérszívókat, mint a nem terhes nők. Több szén-dioxidot lélegeznek ki, mert két ember helyett lélegeznek.

A szúnyogok azért pályáznak a nullás vércsoportú ember vérére, mert az tartalmazza a számukra megfelelő mennyiségű fehérjét. Kutatások kimutatták, hogy ez a vércsoport jóval laktatóbb számukra, mint mások. Egy kísérlet szerint a nullás vércsoportba tartozó személyekre kétszer annyi szúnyog szállt, mint az A csoportokba tartozókra. A B-sek kicsit szerencsésebbek, ők a középmezőnyben kaptak helyet. Érdemes megemlíteni, hogy az emberek 85 százaléka a genetikának köszönhetően képes elrejteni a vércsoportját indikáló kémiai jelzést, 15 százaléka viszont nem. Kicsit ellentmondásos, hogy a szúnyogok inkább kedvelik a vércsoportot rejtegetőket, mint a nyílt lapokkal játszókat, és ez független a vércsoporttól.

Elsősorban a futók vonzzák a szúnyogokat. Sportoláskor szervezetük tejsavat termel, ami elsősorban az izzadsággal párolog el a szervezetből. A szúnyogok kedvelik a tejsavat. Ez a magyarázata annak, hogy náluk a sportolók vagy a testi munkát végzők előnyben vannak.

Tudta, hogy a szúnyogok bizonyos fokig alkoholisták? Hogy szeretik a sört? Pedig azt mondják, hogy a sörben lévő B-vitamin elriasztja a szúnyogot. Van azonban olyan tanulmány, amely azt állítja, hogy jobban támadják azokat, akik alkoholt isznak, mint azokat, akik nem isznak.

A riasztó sem segít?

Próbálja ki az alábbi trükköket: Cseppentsen a ruhára 100 százalékos illóolajat! Legjobb a citrom-, a bergamott-, a levendula- vagy borsmentaolaj. Az is hasznos, ha használat előtt 1:4 arányban testápolójába keveri az illóolajat. Jó megoldás az is, ha az asztalra ecettel vagy citromlével teli poharat helyez. Készítsen saját, vegyszermentes riasztót! Porlasztóval ellátott üvegcsét töltsön meg tiszta szesszel vagy vodkával, fél pohár kókuszolajjal, s adjon hozzá 8 csepp illóolajat. Rázza össze, és fújja be vele magát. Vigyázat: szembe ne kerüljön! Bő ruhát viseljen! A szoros ruhát a szúnyogok könnyen átszúrják, sőt még a farmert is. Viseljen inkább világos ruhát, mert a sötét vonzza a vérszívókat.