Ha jól választ, a nagy melegben az étel is hűsíthet

Vitathatatlan, hogy a nyár kellemes évszak, de a 30 C-fok feletti hőség alaposan meggyötri az embert. Literszámra isszuk a jéghideg vizet, a gyümölcslevet és előszeretettel esszük a fagylaltot. Ám vannak olyan élelmiszerek is, amelyek belülről hűtenek.

Avokádó



Amellett, hogy ez a gyümölcs antioxidánsokban igen gazdag, lutein nevű anyagot is tartalmaz, aminek kiváló hidratációs tulajdonságai vannak. A következő anyag, ami megtalálható benne, a kálium. Arról ismert, hogy a szövetekben megteremti a folyadék egyensúlyát. Bárminemű szövetkárosodás folyadékvesztést jelent. Az E-vitamin szintén képes ezt a veszteséget csökkenteni. A K-vitamin segít megújítani a sérült szöveteket és beindítani a szövetekben a folyadékot.



Tök



Sok béta-karotint tartalmaz, ami az A-vitamin elővitaminja. Egyik fontos tulajdonsága: megakadályozza, hogy a szervezet belülről túlhevüljön. Kitűnő antioxidáns, véd a szabad gyököktől. Rendkívül fontos, hogy a nagy forróságban megőrizzük a szövetek egészségét. Ellenkező esetben a víz távozik a szervezetből, vagyis dehidratálódik. A tök C-vitaminban is nagyon gazdag. Ez a belső szövetek egészséges fejlődéséhez szükséges.



Dinnye



Talán a legközkedveltebb nyári ínyencség a dinnye, s nem ok nélkül. Sok vizet, A-, B- és C-vitamint tartalmaz, továbbá olyan antioxidációs anyagot, ami segít regenerálni a sejteket. A dinnye piros színét adó likopin rendkívül erős növényi eredetű antioxidáns. Nyáron a dinnye valóban csodaszerként hat sejtjeinkre és szöveteinkre.



Olívaolaj



Hidroxitirosol nevű erős antioxidánst tartalmaz, amely megőrzi a szövetek integritását. Van benne továbbá gyulladáscsökkentő oleocanthal és E-vitamin, ami a szövetben segít megőrizni a vizet. Természetes olajai a szövetek felszívó képességét erősítik.



Tea



Számos hatékony antioxidáns van benne, ami gyorsan felszívódik és áthalad a vérkeringésen. Hogyan képes a meleg tea hűsíteni? Azzal vált ki rehidratációs hatást, hogy regenerálja a károsodott sejteket. (zdr.k)