Gyümölcscukor – Új ellenség a láthatáron?

Egészségesen él, mogyorót és csírákat rágcsál, és nem hiányzik a napi öt adag zöldség és gyümölcs sem, ennek ellenére mégsem érzi jól magát? Mit csinál rosszul? Próbálja még egyszer átgondolni, hogy mennyi gyümölcsöt eszik! „Sokat beszélnek arról, hogy korlátozni kell a koleszterint, a zsíros és nehéz ételeket, kevesebbet kell sózni a magas vérnyomás miatt. Arról viszont már kevesebb szó esik, hogy a túl sok gyümölcs is egészségi kockázattal jár” – mondja dr. Marian Oltman hepatológus. Jogosan merül fel a kérdés, hogy miképpen árthat a gyümölcscukor, vagyis a fruktóz? „Míg a sejtek a glükózt közvetlenül hasznosítják, a fruktózt először a májnak le kell bontania, ami megterhelő ennek a szervnek. A több fruktóz több munkát jelent a májnak. Ha hosszú ideig sok gyümölcsöt fogyasztunk, ez befolyásolhatja a máj állapotát. Ennek nem alkohol okozta májzsugorosodás, hasi kövérség és a metabolikus szindróma egyéb tünetei lehetnek a következményei. Ráadásul ismert egy olyan betegség – ez a fruktóz malabszorpció –, aminek az a lényege, hogy a beteg szervezete nehezen tudja lebontani a gyümölcscukrot” – magyarázza a hepatológus.

Banális banán?

Mit jelent ez? A gyümölcscukor felszívódási zavarának esetében hiányzik egy specifikus fruktózhordozó, s a gyümölcscukor félig emésztetlen formában kerül a vastagbélbe. Normális körülmények között a vékonybél sejtjeinek segítségével a fruktóz a vérből szívódik fel. Ha intolerancia áll fenn, a vastagbélbe kerül, ahol baktériumokkal találkozik, és rövid láncú zsírsavak és különféle gázok keletkeznek. „A gyümölcscukor felszívódási zavarát azok a jellegzetes emésztési zavarok kísérik, mint a tejintoleranciát: hasfájás, görcsök, felfúvódás, gázképződés, hasmenés. Van, akinél a gyümölcs elfogyasztása után azonnal emésztési zavar jelentkezik, de van, hogy a beteg semmit érez. Ha túl sokat eszik valaki, az egészséges embernél is jelentkezhetnek felszívódási zavarok” – mondja Oltman doktor. A gyümölcs mennyiségétől függően még néhány nap múlva is jelentkezhetnek tünetek. Sokan ezért nem is tudnak betegségükről, a tüneteket lebecsülik vagy nem veszik komolyan. A statisztikai adatok szerint Európában 100 millióan vannak, akiknek gyümölcsemésztési zavaraik vannak.

Miben található? friss és aszalt gyümölcscukorban, gyümölcslében

néhány zöldségfajtában

mézben

juhar-akác szirupban

nádmelaszban

kókuszcukorban

kukoricaszirupban

cukorkában, édességekben

édesített italokban

mesterséges édesítőkben (sorbitol, manitol)

gyakorlatilag minden iparilag feldolgozott élelmiszerben

Túladagolt cukor

Mire kell a legjobban odafigyelni? Arra, ha a fent említett tünetek megismétlődnek vagy sokáig tartanak. „Nincs egyszerűbb dolog, mint kideríteni, hogy a fruktóz okozza-e az emésztési zavart. A fruktóz optimális napi mennyisége 20–40 g. Ha ezt a mennyiséget nem lépjük túl, nem szabadna emésztési zavaroknak fellépniük. Ha mégis jelentkeznek, még akkor sem biztos, hogy a fruktóz az oka. Ha tudja, hogy az egyes gyümölcsök mennyi fruktózt tartalmaznak, nem gond kizárni vagy megerősíteni a gyümölcsemésztés zavarát. „A fruktóz felszívódásának zavarainál az a gond, hogy ha egyszerre sok gyümölcsöt fogyasztunk, akkor túl sok jut a vékonybélbe. Egy kiló almát – smoothie formájában – nem olyan nehéz egy nap alatt megenni”– magyarázza a szakember.

Jól fontolja meg!

Túladagolni a gyümölcscukrot egyáltalán nem nehéz. „Semmiképpen sem okos dolog eltávolítani a gyümölcs és a zöldség héját, ha emészthető. Az étrend esszenciális része, hiszen sok rostot tartalmaz. A smoothie azért kockázatos, mert nehezen mérhető fel, mennyi glükózt és gyümölcscukrot tartalmaz” – mondja az orvos, majd ismét az almát hozza szóba. „Próbálja meg elfogyasztani természetes formában – nem is olyan egyszerű. De ha smoothie-t készít belőle, mindössze néhány deci folyadék keletkezik, amit nem gond meginni. Így nagyon nehezen tudjuk felbecsülni, mennyi fruktózt ettünk meg” – teszi hozzá a szakember. Mindehhez még adjunk hozzá mindent, amit egész nap ettünk. „A fruktóz két és félszer édesebb, mint a glükóz, előállítása viszonylag olcsó. Sok iparilag feldolgozott élelmiszer alkotóeleme a glükóz és a fruktóz vagy a kukorica – szirup formájában. Nem árt jobban szemügyre venni az élelmiszer összetételét, amit fogyasztunk, például a péksüteményét, a gabonatermékekét, a paradicsompüréét, a kompótét, az édesített italét, és rájön, hogy elég gyakran sok fruktózt fogyasztunk” – mondja Oltman doktor.

Hol volt eddig? Mintha elszaporodtak volna az intoleránsok. Miért van belőlük több, mint régen? „A gyümölcscukor felszívódási zavara mindig létezett, adott a fruktózmennyiség hasznosításának kapacitása az adott pillanatban. Ez nem újdonság. Korunk gondja inkább az, hogy fruktózt fogyasztunk olyan élelmiszerekkel is, amelyekben korábban nem volt vagy csak nagyon kevés. A csokiban, kekszben, édes italban sok gyümölcscukor van. Ha csak gyümölcsöt ennénk, az rendben lenne, de ha a felsoroltakat mind megkóstolnánk, ez már meghaladhatja az emésztési kapacitást. Kevesen gondolnak arra, hogy a jóból is megárt a sok” – mondja a szakember.

Kettő és három adag

És mi történik akkor, ha az egy kiló alma elfogyasztása sem okoz gondot? Ezek után annyi gyümölcsöt ehet, amennyit csak akar? „Lényegében igen, de mindig gondolni kell arra, mennyi az ajánlott egészséges napi glükóz, fruktóz és más szacharid mennyisége. Ha naponta két kiló almát eszik meg, ettől még nem lesz jobb az egészsége. Könnyen emésztési zavarok jelentkezhetnek. Érvényes a régi mondás: Naponta két marék gyümölcs és három marék vagy darab zöldség ajánlott, de nem fordítva.” Jobb, ha semmit nem viszünk túlzásba. „Minden gyümölcs egészséges, de minden a mennyiségtől függ. A tiszta víz is lehet mérgező, ha egyszerre három liter iszunk meg belőle. Ez vonatkozik a gyümölcsre és a többi finomságra” – mondja a szakember.

Dáša Balogová,

Zdravie