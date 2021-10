Epekövek gyötrik?

Eperoham főleg éjszaka szokott jelentkezni. Kockázati tényező nemcsak a túlsúly, hanem a gyors fogyás is. Néha akkor is rosszul lehet a beteg, ha nincsenek epekövei.

Eperoham főleg éjszaka szokott jelentkezni. Kockázati tényező nemcsak a túlsúly, hanem a gyors fogyás is. Néha akkor is rosszul lehet a beteg, ha nincsenek epekövei.

A leggyakrabban a jobb bordaív alatt jelentkező fájdalom jelzi, hogy az epével valami nincs rendben. A több óráig is tartó fájdalom a gerinc felé sugároz, s gyakran rosszullét, hányinger, hányás kíséri, de úgy is jelentkezhet, hogy a beteg nyomást vagy fájdalmat érez a hasban. A kiváltó ok általában a nehéz étel – zsíros étel, káposzta, paprika stb. – vagy az alkohol. Fájdalmak azoknál gyakrabban jelentkeznek, akiknek epeköveik vannak.

Fontos szerep

„Az epe legfontosabb szerepe az epeváladék raktározása. Állandóan képződik a májban, és főleg a zsírok megemésztéséhez szükséges. Ha zsíros ételt fogyasztunk, a vékonybél bevezető szakaszában található sejteket arra serkenti, hogy speciális hormonokat termeljenek” – magyarázza dr. Marek Pytliak belgyógyász. „Hatásukra az epefal ritmusosan összehúzódik, és az epeváladék a vékonybélbe kerül. Az epeváladék eloszlatja a zsírokat a részben megemésztett élelemben, és ezzel segíti további megemésztésüket. Az epeváladékkal együtt a bilirubin is, a vörösvérsejtek hemoglobinjának felbomlása során keletkezett anyagcsere-melléktermék is kiválasztódik.

Epekő koleszterinből

„Háromféle epekövet ismerünk. Koleszterin, bilirubin és vegyes epekövet. A koleszterinkő akkor képződik, ha túl sok a koleszterin a vérben és kevés az epesav az epeváladékban. Ebben a tekintetben két további tényezőt is meg kell említeni” – mondja a szakember. Az első az epe összehúzódásainak gyakorisága és minősége. Ha az összehúzódások nem kielégítőek, az epeváladék túlságosan koncentrálódik, ami elősegíti az epekő kialakulását. A másik tényező annak a fehérjének a jelenléte, ami serkenti vagy lassítja az epeváladékban a koleszterin kristályosodását. Baj akkor van, ha a kő megmozdul.

Simán távozhat is

Ha kicsi a kő, az epevezetéken át a vékonybélbe juthat, majd a széklettel távozhat. Eperoham kísérheti, de nem törvényszerű. „Ha a kő az epevezetékben megakad, az epeváladék nem tud elfolyni, és sárgaság alakulhat ki. Ha kezelés után sem szabadul meg a kőtől, speciális, gasztroszkópiához hasonló kivizsgálás következik. Közben figyelik az epevezetéket, és speciális eszközzel kiemelhetik a követ, ami epegyulladást is kiválthat.

Ön is veszélyeztetett?

Az epekő kialakulásának több oka lehet. Általában a 40 év feletti férfiakat és a változókor előtti nőket érinti. Megnő a veszély, ha valaki túlsúlyos, ha hormonális fogamzásgátlót szed, ha alacsony a melatoninszintje, vagy hormonális szubsztitúciós kezelést kap. Fontos szerepet játszik az életmód is. „Nagyobb a veszély, ha napközben ritkán táplálkozik, ha kevesebb folsavat, magnéziumot, meszet, C-vitamint, folyadékot fogyaszt, vagy székrekedése van” – mondta dr. Marek Pytliak. „A férfiaknál az is szerepet játszik, ha túl sok szénhidrátot és magas glikémiás indexű ételt fogyasztanak. A bor és teljes kiőrlésű péksütemény fogyasztása ellenben csökkentheti a veszélyt” – teszi hozzá.

Fogyjon, de észszerűen

Diétázik, hogy jobb alakja legyen? Észszerűen lásson hozzá. A gyors fogyás is kőképződéshez vezethet. Ideális, ha megtartja az ideális testsúlyt, rendszeresen mozog és észszerűen táplálkozik. Étrendje tartalmazzon sok rostot, és az ételt ossza több részre. Az epekő lehet teljesen problémamentes, ilyenkor felesleges a kezelés.

Súlyos szövődmény

Az epekő epegyulladást is kiválthat, ilyenkor a tünetek az eperohamhoz hasonlítanak, csak még láz, hidegrázás, tapintásra a jobb bordaív alatt erős fájdalom társul hozzá. Jó tudni, hogy minden epegyulladás körülbelül 95 százalékát kő okozza.

Katarína Posluchová,

Zdravie