Enyhítheti a D-vitamin a Covid-19 tüneteit?

Fontos megjegyezni, hogy tanulmányukat még nem értékelték szakértők, és ezért semmilyen tudományos folyóiratban nem jelent meg. Először olyan internetes platformon (medRxiv. org) tették közzé adataikat, amely lehetőséget ad a világ kutatóinak, hogy orvosi, klinikai és kapcsolódó egészségügyi vonatkozású kutatásaikról kéziratban osszák meg előzetes eredményeiket, tehát ezek nem bizonyítottak. Felfedeztek egy összefüggést, amit további kutatásra érdemesnek ítélnek.

Az új típusú koronavírus-járványban immár százezrek haltak meg. Világviszonylatban az elhalálozások számát például a betegellátás minősége, az egyes országok lakosságának életkorbeli megoszlása, a tesztelés mértéke vagy a koronavírus különböző törzsei befolyásolják. Vadim Backman orvosbiológiai mérnök, kutatásvezető mást is sejtett a háttérben, ezért végezték el a kutatást. Meg kell jegyezni: noha az észak-olaszországi betegellátó rendszert a világ egyik legjobbjának tartják, mégis sokan halnak ott bele a Covid-19-be.

A halottak száma az egyes korosztályokat tekintve is különbözhet. Igaz, a tesztelés országonként más és más, de a halálozást tekintve még akkor is megfigyelhetők a különbségek, ha hasonló tesztelési szabályokkal rendelkező országot vagy népességet vizsgáltak. Kínai, francia, német, olasz, iráni, dél-koreai, spanyol, svájci, egyesült királyságbeli és amerikai adatokat elemeztek. Ennek alapján jutottak arra a felismerésre, hogy összefüggés lehet a súlyos D-vitamin-hiány és a halálozási arány között. Pontosabban a D-vitamin szintje és az úgynevezett citokinvihar között lehet összefüggés (a citokinvihar túlzott immunreakciót, a gyulladásos fehérjék fokozott termelődését jelenti). A másik szerző, Ali Daneshkhah mindezt azzal egészíti ki, hogy a citokinvihar súlyosan károsíthatja a tüdőt, akut légzési distressz szindrómához és a beteg halálához vezethet. A vizsgált adatokból kitűnt: azokban az országokban volt magasabb a halálozási arány, ahol a fertőzötteknek alacsonyabb volt a D-vitaminszintje. A nagyon alacsony szinttel rendelkezőknek kétszer gyakrabban lettek súlyos szövődményeik, beleértve az elhalálozást is. Vadim Backman szerint a D-vitamin egyrészt erősíti a veleszületett immunitást, ugyanakkor megakadályozza, hogy az immunrendszer hiperaktívvá válva ellenünk forduljon. Ebből az következik, a D-vitamin megfelelő szintje védi a fertőzött embert a Covid-19 súlyos szövődményei ellen, sőt az elhalálozást is megakadályozhatja. Ezzel magyarázható, miért nem annyira veszélyes a gyerekekre az új típusú koronavírus. A gyerekeknek még nem teljesen fejlődött ki az immunrendszerük. Ahogy Vadim Backman fogalmaz: „A gyerekek elsősorban a velük született immunrendszerükre támaszkodnak. Ez adhat magyarázatot arra, hogy miért alacsonyabb közöttük a halálozási arány.” A kutatók figyelmeztetnek: megállapításaikat ne értelmezzék félre, senki ne kezdjen mostantól mértéktelenül D-vitamint szedni, különösen azoknak nem szabad túlzásba vinniük, akik szervezetében megfelelő mennyiség van. „Miközben fontos, hogy az emberek tudják: a D-vitamin hiánya szerepet játszhat a halálozásban, nem kell mindenkire ráerőltetni ezt a vitamint, mert mellékhatásai lehetnek” – mondja Vadim Backman. További, alapos kutatásokat kell folytatni azért, hogy kiderítsék: hogyan lehet ezt a vitamint a leghatékonyabban felhasználni a szövődményekkel szembeni védelemre, ugyanis nem lehet tudni, milyen mennyiség hatásos a Covid-19 ellen.

A kutatásvezető kifejti: „A D-vitamin nem gátolja meg a vírusfertőződést, de csökkentheti a szövődményeket, és megakadályozhatja a fertőzöttek halálát.” Tovább kell kutatni az összefüggéseket, mert ha bebizonyosodik az, amire most rájöttek, ez a kezelés új lehetőségeit tárhatja elénk.

