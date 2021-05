Egészséges táplálkozással kiegészítve segíti a fogyást a pilates

Manapság igen népszerű mozgásforma a pilates, mely nem igényel gyors és erőteljes mozdulatokat – viszont így is hatékony a test tónusának kialakításában, az izomépítésben és a tartás javításában. De a fogyás is elérhető vele?

Manapság igen népszerű mozgásforma a pilates, mely nem igényel gyors és erőteljes mozdulatokat – viszont így is hatékony a test tónusának kialakításában, az izomépítésben és a tartás javításában. De a fogyás is elérhető vele?

A pilates előnyös az egészségre nézve, de hogyan segíti elő a fogyást? Való igaz, ebben nem olyan hatékony, mint a kardioedzés,a futás vagy az úszás, mert Pilates közben kevesebb kalóriát égetünk. Ám ha gyakorta látogatjuk az órákat, hatásukra nagyobb eséllyel folytatunk egészséges életmódot. Ha a fogyás a célunk, igyekezzünk a pilatest egészséges étrenddel kombinálni és végezzünk egyéb edzést is, például fussunk, ús?szunk, gyorsgyalogoljunk vagy biciklizzünk. Az erősítő edzéssel együtt a pilates megfelelő ahhoz, hogy minden szempontból gondoskodjunk erőnlétünkről. Egy 2017-es, kisméretű tanulmány 37 túlsúlyos vagy elhízott, 30 és 50 év közötti nőt figyelt meg. A kutatók arra jutottak, hogy a pilates 8 hetes gyakorlása hatékonynak bi zonyult a fogyás, a testtömegindex csökkentése terén, a derék tónusának javításában, a has és a csípő kerületének csökkentésében. Az úgynevezett sovány testtömegben – mely az összes testtömegből kivont testzsírtömeg – azonban nem volt különbség. A hölgyek csoportját olyanokkal hasonlították össze, akik semmilyen mozgást nem végeztek. Egy másik, 2015ös tanulmány menopauza után levő nőket vizsgált 59 és 66 éves kor között. Kiderült, hogy a pilates 12 hetes gyakorlása nem változtatta meg a test összetételét. A résztvevőknél azonban jelentősen megnőtt a has, a felső és az alsó végtagok ereje. Az, hogy a testösszetételben nem történt változás, vagyis fogyás sem mutatkozott, a kutatók szerint egy dolognak köszönhető: a nők nem változtattak étrendjükön.

Készült egy másik tanulmány is 2015-ben. Eszerint a pilates hatékony a krónikus hátfájdalom kezelésében és egyéb sérülések utáni rehabilitációban, de több tanulmányra lenne szükség. Fontos tudni: ha fáj valamint vagy megsérültünk, orvos jóváhagyása nélkül sose kezdjünk pilatesgyakorlatokat végezni.

Hogy hány kalóriát égetünk el ezzel a mozgásformával, az a testsúlyunktól, valamint az órák nehézségi szintjétől függ. Egy kezdő, 68 kilós nő 50 perces pilatesórán nagyjából 175 kalóriát éget el, a haladó körülbelül 254 kalóriát.

Az erősebb szívverést kiváltó órán több kalória ég el. 0,45 kiló leadásához például 3500 kalória elégetése szükséges.

Ha a fogyás a cél, akkor olyan kardioedzést is kell végezni, amely a szívverést emeli, és érdemes odafigyelni az étkezésre, az egészséges étrendre, melynek a teljes kiőrlésű gabonafélék, a gyümölcsök, a zöldségek a részei. A Pilates gyakorlása egyébként heti 2-3 alkalommal ajánlott.

(napidoktor)