Covid-19 utáni tüntetek - Segíthet az oxigén és a rehabilitáció

Szlovákiában a koronavírusfertőzöttek száma tavaly március óta meghaladta a 250 ezret. Vajon lehet-e kezelni a már nem fertőző, de még mindig fejés ízületi fájdalmakkal, köhögéssel vagy fáradtsággal küzdő betegeket?



Hónapokig is eltart



A kórházban vagy odahaza kezelt betegek ezrei még hetekig izomgyengeséget, fej- és ízületi fájdalmat, leküzdhetetlen fáradtságot, étvágytalanságot, az ízérzékelés hiányát érzik. Ez év januárjában a The Lancet című rangos szakfolyóirat tanulmányt közölt, amely szerint a kórházi kezelésre szorult betegek 56 százalékának még a gyógyulás után három hónappal is tüdőkárosodása volt. A betegek 76 százaléka a kórházból való hazatérés után 6 hónappal különféle tünetekre panaszkodott. Bár ez a tünetegyüttes főleg az idősebbekre és más betegségekben szenvedőkre vonatkozik, nem kerüli el a fiatalabbakat, az egészségeseket, sőt még a profi sportolókat sem.

Az ERS szakmai társaság szerint a betegség heveny szakaszában 14 tünetet éreznek a betegek, s legalább hattól a gyógyulás után fél évvel sem tudnak megszabadulni.

Ezek a betegek nem tudják elvégezni mindennapi kötelességeiket, és munkaképtelenekké válnak, s még érzelmi és lelki problémák is társulnak a tünetekhez, mint például depresszió, poszttraumás stressz, alacsony összpontosító képesség, emlékezetkiesés, félelem a munkahely elvesztésétől.



Új lehetőség



Szlovákiában több helyen – így a pöstyéni Adeli Medical Centerben is – van a kínálatban úgynevezett postcovid rehabilitációs program, aminek fontos része a hiperbarikus kamra. Lényege, hogy bizonyos nyomás alatt tiszta oxigént lélegzik be a beteg. Fiziológiai hatása elsősorban az, hogy az oxigén nyomása minden szervben és szövetben a többszörösére nő, és a vérplazmával olyan helyekre is eljut, ahová normális nyomással nem. A sejtanyagcsere így hatékonyabban működik. A rehabilitációval helyreáll a szervek és az egész test működése. A respirációs fizioterápiával, a mellkas fizioterápiájával segítik a tüdőváladék felköhögését és erősítik a légzésben részt vevő izmokat. A masszázzsal az izmok, az inak és az ízületek mozgékonysága és rugalmassága nő, de a másodlagos légzési izmokat is erősítjük” – mondta Dr. Erkin Dzhamanbaev, az intézet orvos igazgatója.

Azoknak, akik hosszú ideig az intenzív osztályon voltak, tüdejük vitális kapacitása lecsökkent. Ezért a rehabilitáció részeként spirométerrel légzési tréninget és rendszeresen légzőgyakorlatokat végeznek a betegek. A fizioterápiát meditációval, hangterápiával, aromaterápiával, tánccal egészítik ki, ami serkenti a boldogsághormon termelődését és így erősíti az immunrendszert.

Mindenki részt vehet a biztosítók által nem fizetett rehabilitációs programban, aki túl van a légúti betegség heveny fázisán, negatív a Covid-tesztje, és elmúlt 16 éves.