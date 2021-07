Az őssejtkezelés lehetőségei Szlovákiában

Szlovákiában is kutatják az őssejtkezelés előnyeit, lehetőségeit. Az orvosoknak már van némi tapasztalatuk ezzel a terápiával főleg olyan súlyos betegségek esetében, amikor a hagyományos gyógymódok nem hozták meg a várt eredményt. A kísérleti őssejtkezelés jelentősen javíthatja a beteg életminőségét, meghosszabbíthatja az életét, de még tovább kell kutatni.

Mikor indokolt?

Az őssejtek főleg a heveny szívinfarktus, a krónikus szívelégtelenség és a vérellátási zavarok kezelésében lehetnek hasznosak, de alkalmazhatók égési sérülések, Crohn-betegség és krónikus sipoly, s újabban leukémia kezelésében is.

„Mivel e terápia hatása még nem teljesen bizonyított, tehát szakmai szempontból még nem elfogadott, a kardiovaszkuláris betegségeket illetően a kezelést klinikai vizsgálatnak kellene megelőznie, és a beteget részletesen tájékoztatni kellene előnyeiről és veszélyeiről” – magyarázta dr. Juraj Maďarič angiológus. Európában 1767 tanulmány folyik az őssejtekkel végzett kezelésről. Csak annál a betegnél jöhet számításba a kísérleti őssejtterápia, akinél már minden lehetőséget kimerítettek. A legalkalmasabbak azok a páciensek, akiknél például van esély a végtag megmentésére és rendelkeznek bizonyos regenerációs tartalékkal. A beteg számára az a legnagyobb előny, hogy az elviselhetetlen fájdalom enyhül vagy teljesen elmúlik.

„Mindenért kárpótol a tény, amikor a beteg ellenőrzésre jön, és azt mondja az orvosnak, hogy végre gyógyszerek nélkül tud aludni. A kísérleti kezelés további fontos célja a rossz vérellátás következtében keletkezett ischémiás seb gyógyulása” – mondta a szakember.

Néhol égési sérülések kezelésére használják az őssejteket. „Jelenleg a zsírszövetből is lehet őssejtet nyerni, ami kevésbé kockázatos, ezért égési sérülések kezelésére is használható” – tette hozzá dr. Ján Babík.

Meggyorsítja a regenerációs folyamatot

Az őssejtkezelés még csak kísérleti kezelés. Célja a természetes regenerációs folyamatok felgyorsítása. Ismeretes, hogy az őssejtek képesek a megújulásra, serkentik és mozgósítják a sérült szövetek sejtjeit a megújulásra és a gyógyulásra, illetve a gyulladás enyhítésére. Elsősorban tehát a belső megújító folyamatok elősegítésére szolgálnak. „E sejtek a csontvelőben, a zsírszövetben, a méhlepényben vagy a köldökzsinórvérben találhatók” – magyarázta dr. Juraj Maďarič.

Egyelőre nincs válasz arra a kérdésre, hogy melyik típusú és honnan származó őssejt a leghatásosabb, illetve melyik sejt képes elindítani a gyógyulást vagy az újraképződést. Ha a csontvelőből veszik le az őssejteket, azt fájdalomcsillapítással végzik, a zsírszövetből pedig helyi érzéstelenítéssel. Utána centrifugálják a sejteket, s a koncentrátumot a beteg végtag izmába vagy a sebbe szúrják. E kísérleti kezelés költségeit különféle támogatásokból és részben a beteg és az egészségbiztosítók költségeiből fedezik.

A jövő sejtjei

Az őssejtkutatás állandóan fejlődik, és hamarosan az orvoslás egyéb területein is alkalmazni lehet majd. „A saját őssejtekkel végzett kezelésnek nincs negatív hatása, immunológiai hatása viszont figyelemre méltó. Az őssejtek hatásosak az autoimmun betegségek kezelésében, a reumatológiában és a neurológiában, mert blokkolják a túlzott immunreakciót, de például szervátültetéskor is. A módosított őssejttörzsek kísérleti szinten a daganatos betegségek kezelésében is hatásosak” – magyarázta Babík.

Kutatják azokat az anyagokat is, amelyeket az őssejtek termelnek, s amelyek szintén segíthetnek a kezelésben. „Általános vélemény, hogy a saját őssejtek alkalmazását a beteg életkora, a társult krónikus betegségek, mint például a cukorbetegség vagy a krónikus vesebetegség korlátozza. Ezek a betegségek jelentős mértékben hatnak a sejtek regenerációs képességére. A kutatások nagy része ezért az idegen személytől származó őssejtek, újabban a citokinek, vagyis a jelzőmolekulák kutatására irányul. Ezeket az anyagokat az őssejtek termelik, és nagy szerepet játszanak a regenerációs folyamatok elindításában” – tette hozzá a szakember.