Az emlődaganat is elkerülhető lehet?

A dió gyakori fogyasztása nemcsak csökkenti a mellrák megjelenésének kockázatát, hanem a túlélés esélyét is megnöveli – állítja egy új tanulmány.

Meglepő eredményre jutott egy új kutatás, mely szerint bármilyen dióféle gyakori fogyasztása növeli a túlélés esélyét mellrák esetén, sőt csökkenti annak kockázatát, hogy a betegség egyáltalán kialakuljon.

Az International Journal of Cancer folyóiratban a kutatók beszámoltak arról, hogy azok a mellráktúlélők, akik hetente több mint 14 gramm diót megettek, 95 százalékban elérték az 5 éves túlélést. Mi több, az is kiderült, hogy azok 94 százaléka, akik sűrűn ettek ebből az élelmiszerből, nem tapasztalták ismétlődését vagy a rák visszatérését a kezdeti betegségből való felépülést követő 5 éven belül. „A diófogyasztás hosszú távon a túlélési arány javulásával, sőt betegségmentes túléléssel jár a mellrák-megbetegedést követően” – mondta el dr. Xiao-Ou Shu, a tanulmány társszerzője, a Nashville-i Vanderbilt Egyetem rákkutató professzora. A dió számos tápanyagban gazdag. Tartalmaz telítetlen zsírsavakat, fehérjéket, rostokat, vitaminokban, ásványi anyagokban és egyéb bioaktív összetevőkben is bővelkedik – például fitoszterolokban és fenolos vegyületekben, amelyeknek egészségügyi előnyei jól ismertek – tette hozzá Shu.

Korábbi tanulmányok már összefüggésbe hozták az étrendet a mellrák kockázatával és a túléléssel – szintén régebben elvégzett kutatások pedig dokumentálták a tápanyagban gazdag élelmiszerek, például a diófélék egészségügyi előnyeit, beleértve azt az esetet, hogy azokat mellrákos betegek fogyasztják. A jelen tanulmányban a kutatók több mint 3100 embernél hasonlították össze az ötéves túlélési, illetve betegségmentes túlélési arányokat – olyanoknál, akik rendszeresen fogyasztottak nagyjából 14 gramm diót hetente, valamint körülbelül 300 olyannál, aki nem evett semmilyen diót. Fontos tudni, hogy a betegségmentes túlélés azt az időszakot jelenti, ami a rák diagnosztizálása és a daganat kiújulása vagy a páciens halála között eltelt.

„A rák kialakulásának számos mechanizmusa, így például a túlzott oxidatív stressz és a krónikus gyulladás, közös jellemző a rákos megbetegedések körében” – mondta dr. Xiao-Ou Shu. Hozzátette: ezért gondoltak arra, hogy a diófogyasztás előnyei, amelyek a mellrák-túlélőknél tapasztalhatók, kiterjeszthetők másfajta rákok túlélőire is. Bár ehhez közvetlen bizonyítékra van szükség.

