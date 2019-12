Antibiotikumból keveset, vitaminból sokat fogyasszunk!

Csaknem 5 millió csomag antibiotikumot írtak fel az orvosok az elmúlt évben Szlovákiában. Így nem is csoda, hogy immunrendszerünk nemcsak tavasszal, hanem már a tél elején is eléggé gyenge. Tény, hogy ennek más oka is van: egyebek mellett a vitaminokban és ásványi anyagokban szegény táplálkozás és a kevés mozgás.