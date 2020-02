Amikor a gravitáció győz

Minden kiloramm testtömeget 9,81 N erő húz a Föld középpontja felé. Ez pedig azt jelenti, hogy ha például a megfelelően felöltöztetett kisgyerek elcsúszik, legtöbbször nem is sír, feláll, és szalad tovább. Egy testesebb és idősebb emberrel viszont nem ez történik, mert nála a védekező reflexek már nem működnek tökéletesen, ezért a fiatalnál sosem tapasztalt típusú ficamok, törések, bevérzések történhetnek.



TÖRIK, MINT AZ ÜVEG



A korral testünk rugalmassága megváltozik. Itt nemcsak a csontok szakítószilárdságára, rugalmasságára gondolok, hanem a forgókat, a csatlakozó felületeket kapcsoló, védő inak, hártyák, ízületi vápák minőségére, strukturális elváltozásaira is. Tehát sokkal hamarabb kificamodik az idős ember lába, keze, lepattan egy darab porc vagy csont. Mivel a vázizomzat óvó-védő hatása is sokkal gyengébb, gyakrabban történnek olyan törések, melyek fiatalkorban szinte nem is léteznek.

Minél idősebb a beteg, annál kevesebb, rugalmasságot biztosító fehérje alapú vegyület van a csontjaiban. Megnő az ásványi anyagok mennyisége a fehérjék rovására, sőt bizonyos hormonok hatására a fehérjék lebomlanak és csontritkulás alakul ki. Az ilyen csont szilánkosan törik, mint az üveg, s a szilánkok messzire kerülnek a törés helyétől. A csonthártya sem tudja a szilánkokat összetartani. Így sokkal bonyolultabb a műtét, és maga a felépülés is. Eséskor a vállat, a felkart, a könyököt és a csuklót éri leggyakrabban sérülés. A ruházat elég jól védi a mellkas csontjait, de az esés az időseknél bordarepedést, sőt -törést, esetleg gerincsérülést okozhat. Súlyos következményekkel járhat a medence sérülése. A statisztikák a combnyaktörést emelik ki leginkább, aminek következtében rendkívül nehézzé válik a járás, az ülés, az alapvető szükségletek kielégítése. Ráadásul a combcsont még a fém beültetése esetén is nagyon nehezen gyógyul, és sok kellemetlen szövődménnyel jár. Emiatt sokszor combcsont- és csípőízületprotézisre is szükség lehet.

AMI A LEGFONTOSABB… A sérült végtagot rögzíteni, sínbe kell tenni.

A sérült testét melegen kell tartani, amíg nem jön az orvos.

A sérültnek nyugalomra van szüksége. A felesleges stressz újabb hormonokat szabadít fel, amelyek megváltoztatják a beteg vérnyomását, a sérült erek erősebben véreznek.

Próbáljuk enyhíteni a fájdalmat! Néha elég a jó szó, a bátorítás, néha fájdalomcsillapító gyógyszerre is szükség van.

Nagyon fontos a folyadékpótlás. A koponya és a hasüregi szervek sérülésére utalhat a hányinger. Az esetleges műtét szempontjából kifejezetten rossz, ha a beteg gyomra tele van.

Hívjuk az orvost, esetleg óvatosan, valamilyen más szállítóeszközzel juttassuk a sérültet kórházba.

NE MOZGASSUK FELESLEGESEN



Fontos tudni, hogy a sérült végtagot nem szabad feleslegesen mozgatni, mert a csontszilánkok további károkat okozhatnak az ép lágy szövetekben (erek, idegszálak másodlagos sérülései). A felesleges mozdulatok rendkívül fájdalmasak, a beteg akár el is ájulhat.

Miután a beteget ellátták, a gyorsabb felépülés érdekében érdemes szerves kalciumot, szilíciumot és egyéb ásványokat tartalmazó táplálékkiegészítőt szednie. Ezzel elősegíthetjük, hogy az ásványi anyagok minél gyorsabban beépüljenek a törött csontba.

ELŐZZÜK MEG A TÖRÉST! A cipő talpa legyen megfelelő mintázatú, rovátkolt, használjunk sétapálcát vagy egyéb segédeszközt, aminek nem csúszós a vége. Ha nem muszáj, ne menjünk ki, amikor jeges, havas, csúszós az út. Óvatosan szálljunk ki a tömegközlekedési eszközből vagy a gépkocsiból. Csak akkor induljunk el az út másik oldalára, ha a lámpa zöldet mutat. Sofőrként pedig legyünk tekintettel a lassabban közlekedő gyalogosokra, mert megnő a féktávolság!

Dr. Balázs Tibor