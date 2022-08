A jóslat nem vált be: nem született több gyerek a pandémia alatt Szlovákiában

- Michal Šmrčok (Plus Jeden Deň)

Illusztráció - Michal Šmrčok (Plus Jeden Deň)

A szakemberek ugyan azt jósolták, hogy a pandémia alatt, a hosszú otthontartózkodás miatt több gyerek fog születni, most kiderült: ezek a jóslatok nem váltak be, sőt, az ellenkezője lett igaz. Folytatódott tehát az elmúlt évek trendje: lassan csökken a születések száma. A legnagyobb egészségbiztosító azonban azt figyelte meg, hogy enyhén megnőtt az ikerszülések száma. Ennek gyakran a meddőség eredményes kezelése az oka.

Az Egészségügyi Információk Országos Központjának (NCZI) adatai megegyeznek a legnagyobb egészségbiztosító adataival. „Míg 2019-ben a biztosító ügyfeleinek csaknem 33 000 gyereke született, 2020-ban körülbelül 29 000, de tavaly még kevesebb, alig 26 000. Leggyakrabban a 25–40 éves nők szültek. Bizonyos eltolódás figyelhető meg, vagyis inkább az idősebbek vállalkoztak a szülésre.

Több oka is lehet annak, hogy kevesebb volt a terhesség a pandémia alatt. A szakemberek azt állítják, hogy a családtervezésnek és a biztonságos fogamzásgátlás elérhetőségének köszönhetően a lockdown nem jelentette automatikusan a népességszaporulat megemelkedését, ellenkezőleg, a stressz és a szociális diszkomfort inkább ahhoz vezetett, hogy a párok elgondolkodtak: valóban alkalmas időszak-e a világjárvány a szülésre és a gyereknevelésre.

Dr. Jozef Záhumenský nőgyógyászfőorvos szerint a terhességek száma csökkenésének következő oka lehet a fertőzéstől való félelem. Mint ismeretes, a terhesek esetében súlyosabb lefolyású lehet, mint a nem terheseknél, ezért a párok későbbre tervezik a gyermekvállalást.

Bár az NCZI a korábbiakhoz képest nem jegyzett több ikerszülést, a nagy egészségbiztosító az ellenkezőjéről szerzett tudomást. Míg 2018-ban az összes szülés 0,98 százaléka volt ikerszülés, 2021-ben ez az arány már 1,36 százalék volt. Tavaly hármas- és négyesikrek is születtek.

A nőgyógyász szerint az ikerszülés egyik oka a meddőség kezelése. „Nem csak mesterséges megtermékenyítésről van szó, amikor a méhbe gyakran több embriót ültetnek. Az ikerszülés nagyon gyakori oka a meddőség gyógyszeres kezelése, amivel a tüszőrepedést váltják ki. Ilyenkor több ovuláció is bekövetkezik, így több petesejt is megérik. Ez az oka az ikerszülésnek. Az életkor is megnöveli az ikerszülés kockázatát, de a fő tényező mégis az, hogy idősebb korban gyakrabban kezelik a nőket megtermékenyítési zavarok miatt” – mondja Jozef Záhumenský.