A beteg is felelős a kezelés hatásáért

Ha e kérdések többségére igennel válaszolt, akkor ön valószínűleg azok csoportjába tartozik, akik aktívan együttműködnek az orvossal, mindent megtesznek a kezelés sikeréért, idegen szóval: akkor ön adherens páciens. Betartja az egészséges életmód szabályait, és rendszeresen, az előírásnak megfelelően szedi a gyógyszereket, s tudja, hogy ez a betegségek sikeres kezelésének kulcsa.



Az adherencia hete



Ma kezdődik az adherencia, vagyis a beteg-együttműködés hete, amelynek fő gondolata: „Szeretné, hogy a kezelés sikeres legyen? Kezeltesse magát megfelelően!” A kezdeményező, a Teva gyógyszertársaság célja az, hogy a magas vérnyomásban és koleszterinszintben, továbbá a cukorbetegségben szenvedők tudatosítsák: ők is felelősek a kezelés sikeréért és az esetleges következményekért. 150 általános orvos kapcsolódott be az akcióba, ami azt jelenti, hogy 750 beteggel kérdőívet töltetnek ki az említett három betegség gyógyszeres kezeléséről. Emellett szórólapokat osztanak szét közöttük, részletesen tájékoztatják őket kezelésről, a főszervező pedig bemutatja az új gyógyszer csomagolását, amely alapján a beteg könnyen és gyorsan tájékozódhat és megtudhatja, hogyan szedje helyesen a készítményt. A kérdőívek feldolgozása valószínűleg szeptemberre készül el. Az így szerzett ismeretek arra ösztönözhetik a nem együttműködő betegeket, hogy változtassanak magatartásukon.



Partner a kezelésben



A krónikus betegségben szenvedők nagy részénél gondot jelent, hogy nem veszik komolyan az orvos életmódbeli ajánlásait, és nem szedik rendszeresen a gyógyszereket. Márpedig ha a beteg nem partner a kezelésben, negatív egészségi következményekkel kell számolnia, például azzal, hogy a kezelés nem lesz hatásos, és a beteg többször kényszerül kórházi kezelésre. Ez világviszonylatban több mint 100 milliárd dollár többletköltséget jelent. „Az adherencia azt fejezi ki, hogy a páciens milyen mértékben veszi ki részét a kezelésből. Fontos mutató, amellyel a magas vérnyomás kezelésének sikerességét is mérhetjük. Több tényezőtől függ, hogy a beteg mikor éri el a vérnyomás számára optimális értékeit: a páciens személyiségétől, a kezelésben való aktív részvételétől és természetesen az orvostól, pontosabban attól, elegendő időt szán-e arra, hogy elmagyarázza a páciensnek a betegséglényegét, a kezelés módját” – magyarázta dr. Slavomíra Filipová, a Szlovákiai Hipertónia Társaság elnöke.



Egy felmérés eredményei



Egy nemrég készült felmérés szerint a betegek nem következetesek a magas vérnyomás kezelésében, és nem tartják be az alapszabályokat. 1000 szlovákiai és csehországi cukorbetegségben, magas vérnyomásban és túlsúlyban szenvedő beteget kérdeztek meg. 53 százalékuk elárulta, hogy nem mindig az orvos utasítása szerint szedi a gyógyszert, és a magas vérnyomásúak negyede nem ellenőrzi rendszeresen vérnyomását. Az együttműködő betegek aránya 50 százalék körül mozog tekintet nélkül arra, milyen betegségben szenvednek. Különféle magyarázgatások hangzottak el arra vonatkozóan, ki miért nem veszi be a gyógyszert. A betegek 18 százaléka azt mondta, hogy egyszerűen elfelejti bevenni. Vannak, akik úgy érzik, hogy a sok gyógyszer rosszul hat rájuk, valakik pedig azt hiszik, hogy ha jól érzik magukat, akkor már nem is kell szedni a gyógyszert. A cukorbetegek 57 százaléka viszont tudatában van annak, hogy a gyógyszer csak akkor segíthet, ha rendszeresen szedik. „Az általános orvosok sokszor tapasztalják, hogy a betegek nem szedik be a gyógyszert, az adagolást pedig önkényesen változtatják meg – tette hozzá dr. Monika Palušková, a Szlovákiai Általános Orvosok Társaságának elnöke. Ennek egyik oka az, hogy a beteg úgy érzi: nincs szüksége gyógyszerre, és nem is gondol arra, hogy ezzel nemcsak egészségét, hanem életét is veszélyeztetheti.” Az orvosok szerint sokszor nehezebb rávenni a beteget az együttműködésre, mint új gyógymódot alkalmazni. Az adherencia magasabb fokát a jobb orvos-beteg együttműködéssel és kommunikációval lehet elérni. A felmérésben résztvevők 47 százaléka azt mondta: teljes mértékben megbízik orvosában, és megbeszélik a kezelés folyamatát.



Az önkényes lépések következményei



Nehezíti a helyzetet, hogy nagyrészt a helytelen életmóddal összefüggő magas vérnyomás, magas koleszterinszint vagy a cukorbetegség nagyon alattomos kór, ugyanis kezdetben semmilyen kellemetlen tünete nincs, pedig kezeletlenül munkaképtelenséget és akár korai halált is okozhat. A kezelés szerves része az életmód megváltoztatása: a helyes étkezés és az elegendő mozgás, s ezt csak a beteg tudja végrehajtani. Az említett három betegség gyógyszeres kezelése hosszú ideig, pontosabban az élet végéig tart. Ezért is olyan nehéz együttműködésre bírni a beteget. „Sem a magas vérnyomás, sem a magas koleszterinszint, sőt még a cukorbetegség sem fáj, ezért fordul elő, hogy a beteg könnyen megszakítja a kezelést, nem szedi a gyógyszert, aminek viszont fatális következményei lehetnek” – mutatott rá dr. Slavomíra Filipová. „Még azok esetében is fontos a minél szorosabb orvos-betegegyüttműködés, akiknek magas a koleszterinszintjük, ugyanis ha csökken a koleszterinszint, csökken a szív- és érrendszeri betegségekokozta elhalálozás esélye is” – mutatott rá Dr. Daniel Pella professzor. (kovács)