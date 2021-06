5+1 tipp a szemszárazság ellen

Pedig a száraz, égő szem nemcsak kellemetlen tünet, de tartós fennállása növelheti a szemet érintő bakteriális és vírusos fertőzések kockázatát is. Íme néhány tipp ellene:

A képernyőt nézve sokkal kevesebbet pislogunk, így a szemünk is könnyebben kiszárad, érdemes tehát tudatosan és rendszeresen pislogni, illetve pihentetni a szemünket. Ha ennek ellenére estére vörös a szemünk, égő érzést tapasztalunk, a szemvidító fű kivonata hozhat enyhülést.

Irány a szabad!

A kék fény szemre gyakorolt hatását regenerálja a természetes napfény. Igyekezzünk minél több időt tölteni a szabadban! Eső és szél esetén érdemes napszemüveget hordani, ezzel is védve szemünket a káros hatásoktól. Érdemes továbbá egy védőszemüveget is beszerezni, amely szűri a monitorok által kibocsátott káros fényt, illetve csökkenti a könny párolgását is.