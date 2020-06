4 cipőtípus, ami káros a lábnak

1. Magassarkú cipő



„A magassarkú cipő viselése egyenlő a láb-öngyilkossággal” – figyelmeztet az Amerikai Podiátriai

Társaság szóvivője. A saroktájékon duzzanat, bursitis, csontkinövés is kialakulhat, hosszú távon pedig az Achilles-ín fájdalmas elváltozását okozhatja. A sarokvédő tapaszok némileg enyhíthetik a problémát, de tartós körömcipőhasználatkor a kinövés állandósulhat. További probléma az említett cipőtípus által kialakított természetellenes lábpozíció, mely miatt túl nagy nyomás nehezedik a lábközép ízületeire és a lábtőcsontokra. A tartós nyomás csonthártyagyulladáshoz, sőt hajszálrepedéshez vezethet. Számolnunk kell a bokaficam veszélyével is, amely komolyabb esetben a bokaízület szalagjainak szakadásával végződhet.

A szakemberek azt javasolják, hogy cipőnk sarka legfeljebb 5 cm-es legyen, és kerüljük a tűsarkú cipőket, amelyeknél a nyomás egy egészen kis pontra nehezedik. A hegyesorrú cipők viselése helyett válasszunk szélesebb orrú cipőket, mivel az előbbi a lábujjakat rendellenes formába szorítja össze: ez pedig komoly fájdalmakat, továbbá a nagylábujj deformálódását vagy kalapácsujj kialakulását okozhatja.



2. Balerinacipő



Ennél a cipőfajtánál a lábboltozat megfelelő alátámasztását hiányolják a szakemberek, ami térd-, csípőés hátproblémát okozhat. Tartós hordása plantar fasciitist-t, azaz a talpon végighúzódó izomköteg túlnyújtását okozhatja. A különböző talpbetétek, illetve sarokbetétek használata megoldást jelenthet, ha nem akarunk lemondani kedvenc balerinánkról.



3. Vietnámi papucs avagy flip-flop



Ebben a lábbeliben a legvédtelenebb a láb. Ha túl gyakran viseljük, ugyanazokkal a tünetekkel számolhatunk, mint a balerinacipőnél, sőt még sérüléseket is kockáztatunk, így a cukorbetegeknek az elfertőződés veszélye miatt nem javasolt a viselése. Manapság a lábboltozatot jobban alátámasztó, magasabb talpú vietnámi papucsok is forgalomba kerültek: javasolt ezekre cserélni régi papucsunkat.



4. Platform cipő



Mivel a kemény és vastag talpszerkezet a járás mechanizmusát teljes mértékben akadályozza, egyáltalán nem javasolt a platform cipők viselése. Ha tehát oda szeretnénk figyelni lábunk egészségére, ügyeljünk arra, hogy a megfelelő sarokmagasságés

vastagság mellett legyen jó a cipő talpboltozat-alátámasztása, és ne akadályozza lábunkat a természetes mozgásban.

(hazipatika)