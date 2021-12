Dézsi: ha az állam venné át a hőszolgáltatást, az lenne a legoptimálisabb megoldás

Legutóbb megírtuk, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal lehetővé tette a győri távhőszolgáltató számára, hogy december 21-ig a biztonsági földgázkészletéből lássa el a fogyasztóit. Közben pedig tárgyal, hisz találnia kellene egy olyan kereskedőt a piacon, akitől a 2021/2022-es gázévre, tehát jövő év szeptember 30-ig a földgázt meg tudja vásárolni. A helyzet nem könnyű, mert az eddigi gázkereskedő váratlanul rúgta fel a szerződést, s nincs sok idő újat találni; másrészt egekben van most a gázár, tehát sokba fog ez „fájni” a városnak.

De lássuk, Dézsi Csaba András mit mondott erről a szűkös határidő felénél: „A kereskedő olyat kért, amit jogilag nem tehettünk volna meg: a visszamenőleges kompenzáció hűtlen kezelésnek minősülne. Nem tudom, ezt direkt csinálta-e, de most már mindegy is. A város próbált partner lenni, megoldást keresni. Mi felajánlottuk, hogy megvásároljuk a teljes gázmennyiséget, amelyet egyébként ő is opcióként javasolt. Amikor ezt teljesítettük volna, azt mondta, mégsem adja el… Elég furcsán viselkedik ez a gázkereskedő. Nem tudjuk, mi a háttere az egész történetnek, de az biztos, hogy ő már felmondta a szerződést, tehát nem hajlandó gázt adni. Én ezért feljelentést fogok tenni a rendőrségen, de ettől még nem lesz gáz. Erre az időre az állami gáz hívtuk le, s kértünk árajánlatot több helyről. Most ezeket várjuk. Egy biztos: fűtés mindenképpen lesz Győrben. Ebből a helyzetből az emberek nem érezhetnek meg semmit. Van olyan opció is, hogy az államot megkérjük, hogy üzemeltesse a rendszert, ekkor állami kézbe kerülne a hőszolgáltató. Szerintem ez lenne a legkisebb veszteség a városnak, ezzel vállalnánk a legkisebb kockázatot, úgyhogy elindultunk ebbe az irányba is. Ennek az opciónak a lehetőségét is mérlegeljük. A hőszolgáltató a Győr-Szol része is, ezért azt is át kell ehhez alakítani, de szerintem ez lenne a legoptimálisabb, hosszútávú és biztonságos megoldás.”