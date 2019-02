Büntet Kína a Huawei miatt - kevesebb turista utazik

A kínai turisták sorra mondják le Új-Zélandra tervezett útjukat, miután a két ország között egy kis nézeteltérés támadt. A feszültség abból adódik, hogy Új-Zéland tavaly korlátozta a Huawei működését az országban, ami csak tetézte az egyébként is már meglévő politikai nézetkülönbségeket, írja a Travel Daily.

Bár ezeket állítólag sikerült diplomáciai úton megoldani, és a Huawei-ügy sincs még végleg eldöntve, Kína elég hatásos visszavágás mellett döntött. Mivel Kínából rengeteg turista érkezik, és az adatok szerint ez a szám csak nőni fog, ha itt nyúlnak bele a rendszerbe, azt Új-Zéland meg fogja érezni.

Úgy számolják, hogy 2023-ra akár 913 ezer kínai turistával is számolhat, vagy számolhatott volna Új-Zéland, így ez a kiesés elég látványos lesz. Nemcsak itt lépnek vissza a kínaiak, hanem az már eldöntött beruházásokat is visszavonják. A „Kína-Új-Zéland Turisztikai Év" névre keresztelt projektet eredetileg azért hívták életre, hogy megerősítse a két ország partneri viszonyát, most azonban, legalábbis egyelőre, ebből se lesz semmi.

Nem ez az első eset, hogy Kína kijátssza a „turista kártyát". Korábban már az Egyesült Államok és Kanada felé is elzárta a kínai turisták útját, szintén egy, a Huawei céggel kapcsolatos ügy miatt. (Travelo)