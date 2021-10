Matovič komolyan feldühödött, és üzent Ficónak: Ez élethalálharc lesz!

Új színész érkezik a színpadokra? Igor Matovič pénzügyminiszter annyira szeret a kamerák kereszttüzében, hogy saját filmbéli partnerét is megálmodta!

A Pumpa nevű műsor már több mint egy éve látható az RTVS képernyőjén, és országunk heti eseményeit mutatja be.

Legutóbbi vendégük pedig nem más, mint Igor Matovič volt, aki színészi karrierjét tervezgeti.

A stáb, de saját maga szerint is egész jól bírta a több mint kétórás forgatást. „Színészként a politikában szuper lenne, mert sok ember értékelné, ha a politikusuk pontosan azt mondanák, amit hallani akarnak. A színészek simán megjátszanák magukat, és sok politikus pont ilyen. Én igyekszem nem színészkedni a politikában” – vallotta be Matovič a forgatás után a Plus JEDEN DEŇ kérdésére.

Matovič azt is elárulta, hogy melyik kollégájával játszana szívesen. „Azt hiszem, Boris és én jó párt alkotnánk” – mondta Matovič, megerősítve, hogy Kollárral, a parlament elnökével továbbra is baráti a kapcsolata. Richard Sulíkkal kapcsolatban azonban megjegyezte, hogy: „Az olyan kínos lenne”.

A pénzügyminiszter Ficót sem hagyta ki a sorból. Nézzük, mit üzent a Smer elnökének!

(br, pluska)