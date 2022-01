Majdnem 4 centimétert ment össze a pénisze, miután elkapta a koronavírust

"Súlyosabb lefolyással jelentkezett nálam a vírus. Amikor kórházba kerültem, merevedési zavarral küzdöttem. Bár már meggyógyultam, a péniszem körülbelül 3,8 centiméterrel zsugorodott. Nem lett volna szabad, de megingatta az önbecsülésemet, és az ágyban is rontotta a teljesítményemet" – mondta a 30 éves páciens a How to do it podcastban, hozzátette, hogy a károsodás visszafordíthatatlan. Közölte a Mirror és a News.com.au hírportál.

Egy brit tanumány szerint, amelyet a Londoni Egyetem közölt a Lancet orvosi lapban, a Covid-19 egyik ritka tünetéről van szó. Kialakulása azzal magyarázható, hogy a vírus bejuthat a pénisz véráramába, és megzavarhatja a vérkeringést. Ez merevedési zavarokat, a pénisz zsugorodását és meddőséget is okozhat.

(br, Mirror, News.com.au)