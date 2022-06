Megszületett az ítélet Johnny Depp és Amber Heard perében

A színész még 2019-ben perelte be volt feleségét, Amber Heard színészt.

A színész még 2019-ben perelte be volt feleségét, Amber Heard színészt.

A volt házasok 2011-ben találkoztak, majd 2014-ben mondták ki a boldogító igent. Több mint egy év házasság után azonban elváltak az útjaik. Nem sokkal később Heard azzal gyanúsította meg a színészlegendát, hogy az bántalmazta kapcsolatuk alatt. 2018-ban pedig egy Washington Postban közölt véleménycikkben szexuális bántalmazással is megvádolta.

Depp végül 2019-ben perelte be Heardöt rágalmazás miatt azt állítva, hogy valójában felesége bántalmazta őt. A hathetes tárgyalás során folyamatosan egyre megrázóbb vádak kerültek nyilvánosságra. A színésznő azt állította, hogy Depp súlyosan fizikálisan és szexuálisan is bántotta, többször megerőszakolta és verte. A színész azonban tagadta az állításokat, és arról számolt be, hogy Heard volt a bántalmazó, aki egy alkalommal egy vodkás üveget vágott hozzá, ami a kezén landolt, levágva az ujját.

Az esküdtszék 13 órás mérlegelés után Johnny Depp mellett döntött kimondva, hogy Heard rágalmazást követett el ellene, így 15 milliós kártérítést kell fizetnie volt férjének.

Az esküdtek azonban a színésznő által indított viszontkeresetben egy pontban Heardnek is igazat adott, neki 2 millió dolláros kártérítést ítéltek.