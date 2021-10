Hogyan került Darja Donald Trump közelébe?

Azért került ez most a figyelem központjába, mert megjelent Grisham új, I’ll Take Your Questions Now (Most válaszolok a kérdéseikre) című könyve. Stephanie Melanie Trump jobbkeze volt, de miután Donald Trump hívei támadást intéztek a Capitolium ellen, távozott a volt first lady környezetéből. Nem tetszett neki Melania közömbös hozzáállása, és az már egyáltalán nem, ahogy Trump hergelte a tömeget azt állítva, hogy „ellopták a győzelmét”, és „manipulálták” a választást.

A könyvben Grisham több kényes ügyről számolt be, és sok pletykát is megosztott az olvasókkal, például arról, hogy Melania átaludta csaknem az egész választási éjszakát, azt, amikor Joe Biden győzelmet aratott Donald Trump fölött. Grisham egy másik története a G20-ak említett csúcstalálkozójához kötődik: jól emlékezik arra a pillanatra, amikor Fiona Hill, az oroszországi kérdésekkel foglalkozó tanácsadó odahajolt hozzá, megosztva vele aggodalmát, hogy Putyin szándékosan hívta Trumppal való megbeszéléseire az attraktív tolmácsnőt, hogy elterelje az amerikai elnök figyelmét. Hiszen Trumpról tudni lehetett, hogy szereti a szép fiatal nőket.

„Nagyon vonzó, hosszú haja, szép arca és gyönyörű alakja van” – jellemezte őt Stephanie könyve egyik fejezetében, amelyből a The New York Times is idézett. Az említett tolmácsnő a 36 éves Darja Bojarska volt, aki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, valamint az orosz külügy számára dolgozik. Bár a csúcson visszafogott ruhában jelent meg, közösségi oldalai tele vannak provokatív fényképekkel, amelyeken a szenvedélyes táncosnő megmutatja, mennyire csábító. A Daily Mail brit újságírói úgy tudják, hogy jelenleg – legalábbis ideiglenesen – Bécsben él.

A Kreml visszautasította a Putyin „női fegyverével” kapcsolatos találgatásokat, hangsúlyozva, hogy a tolmácsokat a külügyminisztérium és nem Putyin választja ki. Peszkov szóvivő azt is hozzátette, hogy Bojarska már korábban is többször tolmácsolt az elnöknek, például 2016-ban, amikor Kínában találkozott Trump elődjével, Barack Obamával.

