FOTÓ: Egy volt szépségkirálynővel csípték el Gyimesi Györgyöt!

Magda Šebestová egykori szépségkirálynő, és a Miss Szlovákia volt igazgatója 2019 decemberében szakított labdarúgó párjával, Ján Ďuricával, akivel hét éven át alkottak egy párt – írja a pluska.sk.

A lap információi szerint a szlovák szépség jelenleg Gyimesi György (OĽaNO) képviselővel alkot egy párt, akivel közös fotót is posztoltak, amelyen egy felvonón üldögélnek. Ez akár véletlen is lehet, de a pluska.sk közölte, hogy a képviselő egy szívet is hagyott Šebestová képe alatt.

A lap megszólította az ügyben Gyimesi Györgyöt és állítólagos párját is, azonban egyelőre nem válaszoltak.

