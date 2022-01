Az omikron új tüneteket hozott magával – a bőrön és a körmön is jelentkezhetnek!

Az amerikai betegségellenőrzési és megelőzési központ (CDC) újabb tüneteket jelentett be, amelyeket főleg az omikron számlájára írtak. Az információk szerint a koronavírus esetében is felfedezték már őket, de leggyakrabban az omikron variánssal fertőzötteknél fordult elő az ajkak, a bőr és a köröm elszürkülése – közölte a tvnoviny.sk.

A brit Daily Mail is beszámolt az úgynevezett „szürke hármasról”, de a brit minisztérium továbbra is csak a köhögést, lázat, az ízlés és a szaglás elvesztését sorolja a tünetek közé annak ellenére, hogy a CDC már 11-et jegyzett fel, amelyek között a hányinger, étvágytalanság, fejfájás vagy a rekedt hang is megjelenik.

Bár az elszürkülő körmök és bőr ijesztőnek tűnhetnek, de egyszerű a magyarázatuk. Szakmailag ezt a jelenséget cianózisnak (szederjességnek) nevezik, és a vérben fellépő oxigénhiányt jelzi. A szürke körmök pedig vashiányra figyelmeztethetnek. Ezek a tünetek várhatóan csak a fertőzöttség későbbi szakaszában válnak szembetűnővé.

(br, tvnoviny.sk)