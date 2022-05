Az iskolák másra költenék Matovič millióit

Januártól megváltozik a szakkörökre fordítható állami támogatás összege – a jelenlegi évi 32 eurót felváltja a havi 60. A pénzügyminiszter által beterjesztett javaslat eredetileg 50 euróval számolt, a parlament illetékes bizottsága azonban még magasabb összeget javasolt. „Az új törvény célja, hogy anyagi hozzájárulás segítségével támogassa a gyermekek szabadidős tevékenységét az oktatás, a sport és a kultúra területén, hogy ezek a tevékenységek minél több gyermek számára elérhetővé váljanak” – áll a pénzügyminisztérium indoklásában. Erre a célra több mint 400 millió eurót különít el a tárca. Matovič rugalmas rendszert álmodott meg – a szülők mobilalkalmazáson keresztül foglalhatják le az egyes szolgáltatásokat. A gyakorlatban azonban jelentősebb bürokráciára számíthatnak a szülők – ahhoz, hogy a diák fiókjára írják az adott összeget, a szülőnek kötelezően vissza kell igazolnia, hogy a gyereke részt vett a kiválasztott körön, emellett pedig értékelnie is kell annak színvonalát. Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter határozottan elutasította a javaslatot, élesen bírálta koalíciós partnerét, amiért átgondolatlan intézkedéssel rukkolt elő, mely figyelmen kívül hagyja az iskolák és a szülők valós igényeit.

Ez olyan, mintha egy tízéves gyereket elküldenél kenyeret, vajat és szalámit venni, ő pedig cukorkákkal jön vissza, és még örül is neki

– mondta Gröhling.

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója kiemelte, jó dolog, hogy a kormány támogatja a családokat. „Senki nem vitatja, hogy megalázóan kevés a 24–25 euró egy gyerekre” – mondta, majd hozzátette, a gond az, hogy a városoktól és az önkormányzatoktól veszik el az adóbónusz és családi pótlék finanszírozásához szükséges pénzt, ami veszélybe sodorhatja a falvak és a városok költségvetését. Emlékeztetett, a visszaosztott adókból a községek, illetve megyék évente 3–3,5 milliárd eurót kapnak, s ebből most 400 millió euró hiányozni fog. „Komáromban körülbelül 12–13 millió euró a részadókból befolyó összeg, ennek 12%-a több mint 2 millió euró. Ez az intézkedés tehát jövőre minimum 2 millió eurós lyukat üt Komárom költségvetésébe” – tette hozzá. Hangsúlyozta, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, a kormány ugyan egy jó ügyet támogat, de ezzel egy másik szférát hoz nehéz helyzetbe.

Fordított menet

„Önmagában nem tartom tragédiának a körök támogatását, a gond ott kezdődik, hogy nincs kidolgozva az egész rendszer” – mondta az iskola vezetője, arra utalva, hogy a javaslat szerint az oktatási és a kulturális minisztérium az év végéig dolgozza ki a foglalkozásokat nyújtó szervezetek listáját. A fő problémát abban látja, hogy a „gombhoz igazítjuk a kabátot” – először ki kellett volna dolgozni a részleteket, fel kellett volna mérni, mennyibe kerül a tervezet megvalósítása, s ahhoz kellett volna biztosítani a szükséges pénzkeretet. „Rengeteg hamis szolgáltató is megjelenik majd a piacon” – figyelmeztet a „potyautasokra”, akik a közel félmilliárd eurós piacon akarnak majd élősködni. Andruskó felhívta a figyelmet arra is, a támogatás az 5 és 18 év közötti diákoknak jár, a középiskolás végzősök körében azonban nagyon sokan már negyedikben betöltik a 19. életévüket.

Prioritás

Prékop Mária, az oktatásügyi minisztérium kisebbségi főosztályának egykori vezetője úgy véli, nemes elképzelés a szakkörök támogatása, ennél azonban sokkal égetőbb problémái vannak az iskoláknak. Példaként említette a működési költségek radikális megemelkedését, a tanárok béremelésének kérdését, valamint a segédanyagokhoz való hozzájárulás hiányát. Prékop szerint tekintve, hogy a tanulók délelőtti oktatása terén is rengeteg megoldatlan kihívás van, furcsa lépés a kormány részéről, hogy a délutáni foglalkozásoknál kezdi a támogatást. Kérdésünkre, milyen üzenetet küld ezzel a koalíció a tanároknak, akik hónapok óta hiába követelnek fizetésemelést, azt válaszolta: „Nem érdemeljük meg? Nem jogos a kérésünk? Nem érdemlik meg a gyerekek, hogy legyen fűtés és világítás az iskolában?” Szerinte több intézményvezető jelezte, hogy nem tudják kifizetni a működési költségeket, a segédeszközök beszerzéséről nem is beszélve, arra ugyanis már évek óta nem jut pénz. Andruskó szintén hasonlóan vélekedik:

Azt hallgattuk, hogy nincs pénz, most pedig azt látjuk, hogy jövőre a körökre el tudunk költeni 400–500 millió eurót. Ez ráadásul állandó kiadás lesz – véli az intézményvezető, aki szerint ez nem más, mint a pedagógustársadalom arculcsapása.

Prékop a mobilalkalmazást illetően rámutatott, a tárca nem vette figyelembe, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára nem lesz hozzáférhető. Másrészt, vannak olyan települések, ahol egyszerűen szűk a szakkörök kínálata, s nem tudnak majd élni a lehetőségekkel gyerekek. „Azt a réteget támogatja, amely igazán nem szorul rá” – véli Prékop, aki szerint egyáltalán nem célirányos az intézkedés. A szakkörökre egyébként van igény, a dolgozó szülőknek fontos, hogy a gyerekeknek délután is legyen elfoglaltságuk. Megjegyezte, a magyar iskolákban eleve magasabb az óraszám, később végeznek a tanulók, ezért annyira nem feltűnő, de mindenképp jó, ha látogatnak valamilyen szakkört. „Számomra teljesen értelmezhetetlen ez a rendelkezés” – jelentette ki, majd hozzátette, a koronavírus-járvány után a tanárhiány és a rekordmagas rezsiköltségek idején nevetséges a szakkörök több száz milliós támogatása.

Hatékonyság

Várady Kornélia, a Csallóközaranyosi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatónője a témával kapcsolatban azt mondta, a szülők a nagyvárosokban jó eséllyel olyan foglalkozásra költhetik a támogatást, amelyre eddig is járt a gyermeke, a kis falvakban azonban nehéz lesz kihasználni a havi 60 eurót. „Sokkal jobban felhasználható lett volna ez az összeg, ha az iskolák mellett működő szabadidős tevékenységeket, vagy az ezzel foglalkozó civil szervezeteket támogatták volna” – véli az igazgató, aki kétli, hogy hatékony lesz az új rendszer. Hozzátette, olyan településeken, ahol a szülőknek minimális internet-hozzáférésük van, biztosan problémát okoz majd a mobilalkalmazás. Saját tapasztalataiból kiindulva elmondta, sok szülőnek az Edupage kezelése is meghaladja a képességeit.

A csallóközaranyosi iskolában általában 100%-os az érdeklődés a délutáni körök iránt – a szülők minden évben kapnak egy listát, melyből kiválaszthatják, mely tevékenységre íratják be a gyereket. Hozzátette, az állami támogatást a foglalkozásokat tartó tanárok fizetésének kiegészítésére használják, emellett pedig eszközvásárlásra is fordítható a pénz. A szakkörökön belül lehetőség nyílik a felzárkóztató órákra is, így valamilyen formában szinte minden diák részt vesz valamilyen délutáni foglalkozáson. Rámutatott, az utalványokat az iskolán kívül is fel lehet használni, néhányan például kézilabdára költik, s az adott szervezet kapja meg a támogatást.

Az utalványok új rendszerével kapcsolatban felkerestük az oktatási minisztériumot, a sajtóosztály azonban a pénzügyminisztériumhoz irányított bennünket, mondván: a törvényjavaslatot a pénzügyi tárca dolgozta ki, annak átültetése pedig a pénzügyőrség feladata lesz. Magyarán, a tervezet atyja Matovič, az oktatási minisztérium pedig elhatárolódik annak megvalósításától.

A körökre az idei tanévben havi 3,2 eurót igényelhettek a diákok – összesen több mint 540 ezer utalványt regisztrált a szaktárca, ami azt jelenti, nagyjából 17 millió eurót fordítottak erre a célra. Jövőre viszont ennek 23,5-szörösét költhetik a szabadidős tevékenységekre.