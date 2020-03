Szájmaszk az autóban: jobb, ha van

Minél több tesztelést végeznek az országban, annál több koronavírus-fertőzést igazolnak. Nagy a valószínűsége annak, hogy már több ezer vagy akár több tízezer fertőzött van, bár többségüknek semmilyen tünete sincs. A állam számos korlátozást és óvintézkedést vezetett be, ezek közül az egyik legfontosabb a szájmaszkok használata. Két héttel ezelőtt az emberek többsége még ódzkodott felvenni a maszkot, ma viszont, főleg a városokban, már csak elvétve látni olyan embert, aki ne védené az arcát maszkkal, sállal vagy kendővel. Már a tömegközlekedésre is csak szájtakaróval lehet felszállni.

Vannak helyzetek, mint például az autóvezetés, amikor a maszk viselete fölöslegesnek tűnhet. Mégis egyre több sofőr visel maszkot vezetés közben, még akkor is, ha egyedül ül az autóban. Van ennek értelme?

Fő a védelem

Bármennyire is furcsának tűnhet, a szájmaszk viseletének az autóban is van értelme. Főleg olyankor, amikor a sofőr másokkal utazik, esetleg ha szolgálati autót használ. Nemcsak a sofőrnek, hanem az autóban utazó összes személynek kellene szájmaszkot viselnie ugyanúgy, mintha busszal utaznának.

„Ideális, ha otthon maradunk, viszont ha már valahova kénytelenek vagyunk menni, akkor ajánlatos egyedül utazni az autóban. Ha utastársaink is vannak, akkor legalább olyan személyeknek tagadjuk meg a beszállást, akiken a megfázás tüneteit észleljük. Ugyanakkor nem árt minden utastársra feljegyezni az elérhetőséget, hogy szükség esetén kapcsolatba tudjunk velük lépni”

– nyilatkozta lapunknak Jana Parmová, a Škoda Auto orvosi és biztonsági szakértője.

Ha az autóban csak a családtagok vagy olyan személyek utaznak, akik egy háztartásban élnek, akkor mindenki saját belátása szerint használja a szájmaszkot. Másrészt még ilyenkor is lehet létjogosultsága a maszknak, hiszen az autóval lakott területen is közlekednek, s a gépkocsi beszívja a kinti levegőt. Természetesen nem szabad megfeledkezni az idősebb személyekről sem, így nekik nemcsak az utcán, hanem az autóban is szájmaszkot kellene viselniük.

Legjobban azokat a felületeket fertőtlenítsék, melyeket gyakran megfognak.

Elsősegélydoboz

Ami a szájmaszkokat illeti, az egyszer használatos, gyógyszertárakban vásárolt maszkokat egy használat után tényleg ki kell dobni. Ügyeljenek arra, hogy a maszkot, mielőtt kidobják, valamilyen fóliába vagy zacskóba csomagolják. Ne feledjék, ha valami fertőző lehet, akkor az a maszk külső része, ezért ehhez ne nyúljanak hozzá.

A házilag gyártott, anyag, textil szájmaszkokat ugyan több alkalommal használhatjuk, ám gondolni kell az alapos fertőtlenítésükre. Ezeket a maszkokat 90 fokon érdemes kimosni és aztán kivasalni.

Ezekben a napokban már nagy kreativitás kell ahhoz, hogy valaki szájmaszkhoz jusson, ezt a védőeszközt szinte lehetetlen beszerezni, ahol pedig van, ott egy személy legfeljebb csak néhány darabot vásárolhat. De ha már sehol sem találnak, próbálják még kibontani az autóban hordott elsősegélydobozt. Néhány dobozba ugyanis még csomagoltak klasszikus szájmaszkokat is. A modernebb kiszerelésű dobozokban már csak szájból szájba való lélegzésre szolgáló védőmaszkok vannak, ezeket nem lehet hordani. És ha maszkot nem is, gumikesztyűt és fertőtlenítő kendőket egészen biztosan találnak a dobozban. Ennek jelenleg hasznát vehetik.

Rendszeres fertőtlenítés

Minden esetben érvényes, hogy az autó használata során szigorú higiéniai előírásokat kellene ezekben a hetekben betartani. Ez különösen fontos, ha olyan szolgálati autót vezetnek, amelyet hét közben többen is használnak. S bár ezt korábban senki sem tette, jelenleg rendkívül fontos, hogy az autót rendszeresen fertőtlenítsük. Minimum azokat a helyeket, amelyeket gyakran megfogunk – kilincs, volán, kéztámla, sebességváltó, vezérlési gombok stb. Ha van az autójukban, akkor a médiarendszer érintőképernyőjéről se feledkezzenek meg.

„Gyakorlatilag minden felületet, amihez az autóban hozzányúlnak, nemcsak vezetés előtt, hanem utána is fertőtleníteni kellene. Különösen olyankor, ha osztoznak valakivel az autón. Fontos az is, hogy az autót rendszeresen szellőztessék” – figyelmeztet Parmová.

Ugyanakkor most jött el az ideje annak, hogy hosszú idő után önállóan, szabadon hozzáférhető készítmények, sprayek segítségével kitisztítsuk az autóban a klímát. Ezek a készítmények ugyan nem irtják ki a koronavírust, de legalább csökkenthetik a fertőzés kockázatát. Minél tisztább a klímarendszer, annál kisebb az esélye annak, hogy baktériumok vagy vírusok rakódnak le benne.

A fertőtlenítőszerek használatát sem kell túlzásba vinni.

Mivel tisztítsuk az autót?

A nemzetközi fogyasztóvédelmi Consumer Reports szervezet például olyan tisztítószerek alkalmazását ajánlja, amelyeket jóformán minden háztartásban megtalálunk. A koronavírus ellen a minimum 70 százalékos alkoholtartalmú tisztítószerek hatékonyak. Például az izopropil-alkoholtartalmú az autó utasterében általában használt anyagoknak nem árt. Számos gyártó ezt használja az egyes alkatrészek vagy egyéb felületek fertőtlenítésére. Az alkoholnak az ülések bőr vagy műbőr kárpitozásának sem kellene ártania, ám ügyelni kell arra, hogy a fertőtlenítést ne vigyük túlzásba, pontosabban hogy ne használjunk túl sok ilyen alkoholos oldatot, mivel az megváltoztathatja az egyes felületek színét. A Consumer Reports nem ajánlja az ammónia- vagy hidrogénperoxid-tartalmú tisztítószerek alkalmazását az autóban, ezek ugyanis könnyen tönkretehetik a felületek jelentős részét.

Biztonságos tankolás

Aki autót használ, annak értelemszerűen előbb vagy utóbb tankolnia is kell majd. A benzinkutakon is tartsunk be minden higiéniai előírást és óvintézkedést. Kerüljük a benzinkutak alkalmazottaival a kapcsolatot, ha van rá lehetőségünk, akkor önkiszolgáló benzinkutakon tankoljunk; több klasszikus benzinkúton is van már lehetőség arra, hogy a töltőállomáson elhelyezett fizetőterminálnál fizessünk, így nem kell bemenni a kasszához. A töltőpisztolyt csak gumi- vagy műanyag kesztyűben fogjuk meg, tankolás után a kesztyűt dobjuk el. Ne használjunk készpénzt, kártyával fizessünk, s mielőtt elindulnánk a benzinkútról, mossunk alaposan kezet, vagy legalább fertőtlenítsük a kezünket.