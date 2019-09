Citroën C5 Aircross: csak a kényelem

A dizájn szempontjából tagadhatatlan, hogy ízig-vérig klasszikus Citroënről beszélünk. Elől, hátul és oldalt is pontosan azokat az elemeket tartalmazza, amelyeket megszokhattunk. A különbség, hogy az ajtók Cactusból ismert külső műanyag borítása az ajtó közepéről az alsó részre került, aminek következtében már nem annyira domináns eleme a karosszériának. A járgány a felszereltségi szint csúcsát kínáló Shine fokozatot kapta, a kivitelezés előkelő mivoltát a speciális fekete metálfényezés, illetve az ablakok krómozott kerete hangsúlyozta. A 19 collos kerekek is igencsak illettek az autóhoz. Ez a dizájn – meg úgy általában a Citroënek külseje – nem felel meg mindenkinek, ám ha megpróbálnak az objektivitás jegyében értékelni, akkor el kell ismerni, hogy egyedi, érzéssel megtervezett autóról van szó.



Egyedi ülések



A C5 Aircross belülről is nagyon jól nézett ki, a barna bőr ülések – bár ennek a színnek az utastérben nem vagyok a híve – jól mutattak, s ami sokkal fontosabb, kényelmesek voltak. Masszázs funkcióval is rendelkeznek, amely az esetek többségében idegesítő tud lenni, ám ebben a változatban kifejezetten élveztem. A 15 mm vastag habréteg egyszerre biztosít puhaságot és tartást. Az első ülések nagy sűrűségű, keményebb réteget kaptak, ezzel elkerülve a zsibbadás érzését a hosszú utazások alatt. A hátsó üléseket 15 mmrel lehet előre- vagy hátratolni, így növelhetjük a csomagteret vagy az utasok kényelmét. A csomagtér térfogata 580 és 780 liter között variálható, a hátsó ülések lehajtása után viszont már 1630 literes tér áll a rendelkezésre.



Erős motor



A tesztelt változat a legerősebb dízelmotorral volt felszerelve, amely a 2,0 BlueHDi jelölést kapta. A négy henger, a 130 kW/177 lóerő nem okozhat csalódást. Mivel a tesztelt járgánnyal csak pár száz kilométert tettek meg előttem, még véletlenül sem beszélhetünk befutott erőforrásról, a fogyasztási értékeket is ennek tudatában kell figyelni. Ennek ellenére egy hét alatt 6,7 literes átlagot értem el száz kilométeren. A nyolcfokozatos automata váltó az egyetlen lehetséges opció, manuális váltót ugyanis ehhez a motorhoz nem rendelhetnek. A váltással pedig nem lesz gondjuk, a sofőr beavatkozására sincs túl gyakran szükség, de ha mégis szükség lenne a manuális váltásra, a volán mögött nem hiányoznak a váltókarok.

Kicsit zavart, hogy az autó begyújtásához a megszokottnál tovább kellett tartani a Start/Stop gombot, ettől már valamivel nagyobb fürgeséget is el tudnék képzelni. Valószínűleg csak beállítás kérdése, ám a holttérfigyelő rendszer is csak nagyon későn észlelte a mellettem közlekedő autót, nemegyszer olyankor, amikor már kiért a holttérből.

Repülő szőnyeg?



Mint ahogy már korábban megírtam, a C5 Aircross legnagyobb büszkesége a futómű, s a beállításából eredő igazi kényelem. Teljesen mindegy, milyen egyenetlenségekről van szó, ezt az autót a rossz utak 99 százalékán olyan vezetni, mintha sima osztrák országúton közlekednénk. Mindezt úgy, hogy az autókon 19-es kerekek voltak. Természetesen gondolni kell arra, hogy családi autóról van szó, száguldozásnak nincs értelme. A kényelmet elsősorban a progresszív hidraulikus ütközőelemekkel ellátott felfüggesztésnek köszönhetjük. Pontosan ez a rendszer, amely jelentősen tompítja az útegyenetlenségeket anélkül, hogy a futómű pattogóssá válna. Ez nagyobb kilengési szabadságot enged a karosszériának, és olyan érzetet kelt, mintha egy repülő szőnyegen át suhannánk az úthibák felett.

A kicsit magasabb hasmagasságnak köszönhetően nem kell félni lehajtani az országútról, terepezésről ugyan nem beszélhetünk, de az egyenetlen földutakon vagy erdei utakon a C5 Aircrossal nem fognak elveszni. Az út vagy az időjárás viszontagságaihoz is igazíthatjuk az autót azzal, hogy egyenetlen terepre, vagy behavazott útfelületre igazított üzemmódra kapcsolunk. Az autó ugyan elsőkerék-meghajtású, ám az elektronika nagyban hozzásegíthet ahhoz, hogy elkerüljük a bajt.

Műszaki adatok Hengerűrtartalom 1997 cm3 Teljesítmény 130 kW/177 LE 3750 fordulatnál Forgatónyomaték 400 Nm 2000 fordulatnál Hossz/Szélesség/Magasság (mm) 4500/1969/1654 Csomagtér térfogata 580 l Fogyasztás (WLTP norma, kombinált) 6–6,8 l/100 km A modell alapára 19 990 euró A tesztelt változat alapára 31 990 euró.

A franciák szerelmeseinek



Összesítve nem mondhatok mást, mint azt, hogy a Citroën C5 Aircross egy rendkívül kényelmes, egyedi formákkal rendelkező SUV. A nyugodt hétköznapi használatra tán a gyengébb erőforrás is elegendő lenne, bár ebben az esetben már éreznénk a teljesítmény-különbséget olyan helyzetekben, amikor az autót utasokkal és poggyásszal is telepakoljuk.

A nyolcgangos automata váltó a jobbak közé tartozik, ugyanúgy, mint az autó hangszigetelése. Aki szereti a francia a formákat, s elsősorban kényelemre vágyik, az garantáltan elégedett lesz ezzel az SUV-val.