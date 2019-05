A Suzuki megmutatta az új Jimnyt

Addig is azzal rövidítettem a várakozást, hogy az autószalonon másztam végig a Jimnyt. Olyan, mint egy kicsi Mercedes G, de sokkal helyesebb. Gyakorlatilag mindenkinek, aki látja, mosolyt csal az arcára. Különleges zöld színe ideálisan illik hozzá. A meghajtást az AllGrip Pro rendszer biztosítja. Állítólag nagyon jó terepképességei vannak, kompakt méreteinek köszönhetően pedig városban is jó használni. Ennek majd csak a tesztelésen tudok majd utánajárni, amit viszont már most tudok, hogy beleszerettem. Túl sok csomagot nem tudnak benne elhelyezni, alapban ugyanis csak 85 literes tér áll a rendelkezésre, a hátsó üléstámlák lehajtása után 377 literes teret kapunk. Az autót csak egy négyhengeres benzinmotorral lehet majd megrendelni, melynek hengerűrtartalma 1462 cm3. A maximális teljesítmény 75 kW 6000 fordulaton, a forgatónyomaték pedig 130 Nm.