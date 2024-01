Átadták az új elektromos buszokat Dunaszerdahelyen (VIDEÓ és KÉPEK)

Új menetrend

A buszjáratok minden városrészt érintenek, a menetrend kialakításakor pedig figyelembe vették a lakosság véleményét is. 2023 áprilisában a hivatal értesítette a legtöbb közintézmény vezetését, valamint a legnagyobb helyi munkáltatókat a közeljövőben tervezett új autóbuszok üzembe helyezéséről, hogy megkérdezzék a preferenciáikat a menetrend kialakítását illetően. Indítottak egy internetes kérdőívet, melyről a lakosságot a közösségi média felületein is értesítették. Ebben megkérték őket arra is, hogy írják meg véleményüket és igényeiket. A napi munkarend mellett igyekeztek az utasok korosztályát is figyelembe venni. Az új menetrendet a beérkezett visszajelzések alapján készítették el végül, melyben sokat segített a Dunaszerdahelyi Buszpályaudvar egyik munkatársa.